Partier vil have undersøgt forbud mod snapstreaks

Den populære app Snapchat skal sættes under lup, hvis det står til flere partier og organisationen Børns Vilkår.

De vil have undersøgt, om de såkaldte snapstreaks er skadelige for børns mentale sundhed. Det skriver Politiken.

Snapsstreaks er en funktion, hvorpå man kan se, hvor mange sammenhængende dage to venner har sendt billeder - snaps - til hinanden i streg.

For at holde streaken kørende skal begge sende billeder til hinanden inden for 24 timer, ellers går den tabt.

Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, kalder denne funktion for 'stærkt vanedannende', skriver Politiken.

I en ny undersøgelse fra organisationen svarer seks ud af ti piger i 9. klasse, at de har fået en anden til at passe deres telefon for ikke at miste snapstreaks.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1820 elever fra 6. og 9. klasse. Kun få procent af eleverne er ikke på Snapchat.

Ifølge Børns Vilkår bør myndighederne regulere Snapchat.

- Man burde lave en lov, et forbud eller en regulering i hvert fald af sådanne meget vanedannede teknikker, hvor man bruger psykologien til at skabe afhængighed.

- Og det er nok ikke kun snapstreaks, der er det. Vi bør have nogen til at vurdere, hvornår noget er afhængighedsskabende, siger Rasmus Kjeldahl til Politiken.

SF's it-ordfører og retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), er enig. Hun peger på aldersvalidering som en mulighed.

Også Ellen Trane Nørby, der er børne- og undervisningsordfører for Venstre, vil have undersøgt, om snapstreaks bør forbydes.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke ønsket at kommentere rapporten fra Børns Vilkår.

Politiken har spurgt Snap Inc., der står bag Snapchat, og som har hovedsæde i Californien i USA, hvad virksomheden siger til kritikken om, at snapstreaks er vanedannede.

Snap Inc. skriver blandt andet, at der ikke er nogen belønning forbundet med at få streaks.