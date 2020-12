'Party-Trump' får hug: Nu svarer han igen

Den amerikanske præsident har fået massiv kritik for at afholde julefester midt i landets anden store coronakrise, men nu svarer Donald Trump igen

Donald Trump har ikke tænkt sig at lade coronavirus gå ud over julefejringen.

Den amerikanske præsident har ifølge NBC News afholdt op mod 20 indendørs julearrangementer, selv om landet er i rød alarm, hvad angår coronavirus.

Op mod 3000 personer i USA har mistet livet med coronavirus de sidste par dage, mens myndighedernes officielle anbefaling er, at alle ikke-kritiske events skal gøres digitale.

Bare ikke i Det Hvide Hus. Ifølge flere amerikanske medie deltog op mod 200 mennesker i en hanukkah-fejring hos præsidenten onsdag, mens han torsdag stod i spidsen for det såkaldte 'Congressional Ball'.

Forbavset

Det har skabt vrede. Blandt andet hos direktør for 'Center for Infection and Immunity' på Columbia University, Ian Lipkin, der tidligere har advaret mod sådanne events.

- Jeg er forbavset. Et indendørs event af den type er farligt på så mange niveauer, siger Ian Lipkin til The Washington Post.

Flere andre kritikere har også uddelt hug til præsident, der bliver beskyldt for ikke selv at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger til den amerikanske befolkning. Borgmester i District of Columbia har sågar forbudt indendørs arrangementer på over ti personer, men de regler gælder ikke for føderale ejendomme som Det Hvide Hus.

Foto: Ritzau Scanpix/Jonathan Ernst

Vi bruger masker

Men præsidenten svarer nu igen efter et spørgsmål fra en reporter, der ville vide, om præsidenten selv synes, at events af den type var forsvarlige midt under en pandemi.

- Altså, det er julefester, og når vi holder dem, er det med et begrænset antal, som du ved. Og jeg ser mange mennesker til festerne iført masker. Når jeg ser på folk til festerne, så bærer de masker, og det er en god ting, siger præsidenten om julefesterne.

Også sundhedsminister Alex Azar har deltaget i julearrangementerne i Det Hvide Hus, og han har fortalt, at han følte sig tryg under hele festen.

Donald Trump og førstedame Melania Trump har begge selv været smittet med coronavirus. Det var de tilbage i oktober i forbindelse med den amerikanske valgkamp, som præsidenten endte med at tabe til Joe Biden.

Donald Trump har lidt over en måned tilbage i Det Hvide Hus, og natten til fredag nåede han at kunne overbringe nyheden om, at Pfizers vaccine er blevet godkendt til nødbrug i USA.

