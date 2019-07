Pas på: Installerer spion-app på turisters telefoner

Man skal passe godt på sin telefon. hvis man skal en tur til Kina med fly.

Et samarbejde mellem flere internationale medier kan nemlig afsløre, at sikkerhedsvagter i mindst en større international lufthavn i Kina hemmeligt installerer en overvågningsapp på turisters telefoner, når de lander på kinesisk grund.

Der er tale om lufthavnen i Kinas vestlige region Xinjiang, hvor cirka 100 millioner mennesker årligt rejser til. Afsløringen er et samarbejde mellem The Guardian, Süddeutsche Zeitung og New York Times.

Alvorlige konsekvenser

Medierne har gennem længere tid undersøgt, hvordan turister, der rejser fra især nabolandet, Kirgistan, får taget deres telefoner i sikkerhedskontrollen.

Her installerer lufthavnens sikkerhedspersonale en bestemt applikation på telefonen, som giver myndighederne adgang til personfølsomme data, herunder mails, sms-beskeder og kontaktinformationer.

Edin Omanovic fra virksomheden Privacy International kalder afsløringen for yderst bekymrende.

- Der er tale om et land, hvor du kan ryge direkte i en arbejdslejr, hvis du downloader en forkert app eller nyhedsartikel, advarer han.

Det er uvist, hvor de informationer, der bliver hentet fra turisters telefoner, bliver gemt og til hvilket formål, de bliver brugt.

Der er heller ikke beviser for, at kinesiske myndigheder indsamler data fra rejsende, når de har forladt Kina, men flere turister har dog fundet appen på deres telefoner efter hjemkomsten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er appen yderst til højre, der bliver installeret på turisters telefoner. Foto: Ritzau Scanpix

Havde bange anelser

Det britiske medie The Guardian har talt med flere rejsende i Xinjiang-regionens lufthavn, Urumqi International Airport, som er chokeret over at finde overvågningsudstyr på deres telefoner.

En rejsende fra nabolandet Kirgistan fortæller, at han blev advaret af sit rejseselskab om, at hans telefon ville blive taget ved det obligatoriske sikkerhedstjek, og at han her kunne forvente, at man nok ville forsøge at åbne den.

- Jeg troede bare, at de måske ville sætte et GPS-system i min telefon, siger manden, der ikke ønsker at få sit navn frem.

Seniorresearcher fra Human Rights Watch Maya Wang fortæller, at det gennem længere tid har været kendt, at kinesiske myndigheder overvåger turister på denne måde.

- Det er vi ganske klar over. Vi mener, at det ikke kun er kinesere, der bliver udsat for denne ulovlige overvågning, men også internationale rejsende.

Kinesiske myndigheder har ikke ønsker at kommentere sagen over for The Guardian.

