Pedro Castillo bliver Perus nye præsident

Cirka halvanden måned efter, at vælgerne i Peru stemte om en ny præsident, er den officielle vinder udpeget.

Valgmyndigheden i det sydamerikanske land oplyser natten til tirsdag dansk tid, at den venstreorienterede Pedro Castillo er den officielle vinder af afstemningen 6. juni.

- Jeg erklærer Jose Pedro Castillo Terrones som præsident for republikken, sagde formanden for valgkommissionen, Jorje Luis Salas, i en kort virtuel ceremoni mandag lokal tid.

Pedro Castillo erklærede sig som vinder allerede i midten af juni, men hans rival, den konservative Keiko Fujimori, ville ikke erkende, at hun havde tabt.

- En ny tid er begyndt, skrev Castillo dengang i et tweet sammen med et billede af ham med armene hævet i vejret under overskriften 'Præsident - Ikke flere fattige i et rigt land'.

- Tak til folket i hele Peru, som med afsæt i deres mangfoldighed og historiske styrke har vist mig deres tillid.

Den 51-årige Castillo, der er uddannet lærer, sluttede optællingen 44.058 stemmer foran Keiko Fujimori, som har fremsat anklager om snyd og forsøgt at få flere af stemmerne erklæret ugyldige. Dog uden særlig mange beviser for dette.

Både Organisationen af Amerikanske Stater, USA og EU har tidligere sagt, at valget, som Castillo vandt knebent med 50,1 procent af stemmerne, foregik helt efter bogen.

Mandag lovede Keiko Fujimori, at hun ville acceptere resultatet.

Det er tredje gang, at den 46-årige Keiko Fujimori, der er datter af Perus tidligere præsident Alberto Fujimori, taber i den afgørende runde ved et præsidentvalg. Samme skæbne overgik hende i 2011 og 2017.

Pedro Castillo var stort set ukendt i Peru, indtil han for fire år siden stod i spidsen for en landsdækkende strejke, som tvang den daværende regering til at acceptere krav om højere lønninger.

Castillo har lovet at skabe én million nye arbejdspladser i sit første år som præsident, og har også talt om at nationalisere Perus vigtige minesektor. Peru er blandt andet verdens næststørste producent af kobber, og har også en stor produktion af guld, sølv, bly og zink.

Pedro Castillo bliver indsat som præsident for en periode på fem år den 28. juli.