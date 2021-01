Pelosi om Trump: Skal forhindres i at trykke på atom-knappen

Nancy Pelosi kalder i et åbent brev den afgående præsident Trump for 'ustabil'

I et åbent brev fredag adresserer den demokratiske leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, hændelserne, hvor en stor gruppe Trump-tilhængere stormede Kongressen i Washington.

Her italesætter hun en række punkter på dagsordenen, hvoraf et af dem lyder således:

'At forhindre en ustabil præsident i at anvende atom-koder.'

'Denne morgen talte jeg med stabschef for USA's væbnede styrker Mark Milley for at diskutere tilgængelige muligheder for at forhindre en ustabil præsident i at igangsætte militære konflikter eller tilgå atom-koderne og beordre et atomangreb,' skriver hun således.

I brevet slår Pelosi desuden endnu engang fast, at hun fortsat ønsker at få Donald Trump fjernet fra embedet.

Hun henviser her til Nixon-sagen, hvor republikanerne afsatte præsidenten før tid.

'I dag, i kølvandet på præsidentens farlige og oprørske handlinger, bør Republikanerne i Kongressen følge dette eksempel og forlange, at Trump forlader embedet - straks,' skriver Pelosi.

Derfor har den demokratiske leder rettet henvendelse til vicepræsident Mike Pence i håb om, at han vil støtte foretagendet.

Meldingen fra Mike Pence er dog indtil videre, at han er imod at gøre brug af den 25. tilføjelse i forfatningen for at fjerne præsidenten fra posten.

Det oplyste en af Pences rådgivere ifølge Business Insider og The New York Times tidligere fredag.

Den 25. tilføjelse i USA's forfatning gør det muligt for en vicepræsident og et flertal af ministrene i landet at afsætte en præsident midlertidigt.

Stormede Kongressen

Brevet kommer, efter at Kongressen i Washington D.C. onsdag blev stormet af hundredvis af Trump-tilhængere.

Fem personer har mistet livet som følge af de voldsomme hændelser, og mange mener, at uromagerne blev ansporet af præsidenten.

Under urolighederne lagde Donald Trump blandt andet en video på sociale medier, hvor han siger, at han 'elsker' og 'forstår' de personer, der står bag optøjerne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Nancy Pelosi har fredag oplyst, at hendes laptop blev stjålet, da demonstranter trængte ind i kongresbygningen. Foto: Win Mcnamee/Ritzau Scanpix

Senere fik piben dog en anden lyd. Da kaldte Trump demonstranter for 'en skændsel'.

- Demonstranter, der trængte ind i kongresbygningen, er en skændsel for vores demokrati. De repræsenterer ikke vores land og må betale prisen, sagde han i en video på sociale medier.

Den afgående præsident lovede ydermere en 'gnidningsfri og ordentlig overgang af magten' 20. januar, når Joe Biden tiltræder som USA's næste præsident.

- Nu har Kongressen godkendt resultaterne. En ny administration vil blive taget i ed 20. januar. Mit fokus drejer sig nu om at sikre en problemfri og ordentlig overgang af magten. Det her øjeblik kalder på heling og forsoning, lød det.

Sådan så det ud, da Trump-tilhængere stormkede Kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

