Penge til mur: Trump snupper milliarder fra militæret

26 milliarder kroner bliver sendt i budgettet, der skal ligge til grund for at bygge muren ved grænsen mellem USA og Mexico

Mindre penge til militær og flere penge til muren mod Mexico er den amerikanske præsident Donald Trumps seneste træk for at få bygget sin famøse grænsemur.

Det skriver nyhedsbureauet Rueters.

Helt præcis har han omrokeret, hvad der svarer til mere end 26 milliarder kroner fra militærbudgetet til muren-mod-Mexico-budgettet.

Muren til den mexicanske grænse var en central bestanddel af Donald Trumps kampagne for at blive præsident ved seneste valgkamp, og nu får den en gedigen kapitalindsprøjtning.

Modstand

Ikke overraskende møder udmeldingen om pengerokaden hård kritik fra Demokraternes side.

- Præsidenten viser endnu engang ikke respekt for fordeling af magten og sætter vores sikkerhed i fare ved at plyndre vores militærressourcer for at betale for den økonomiske usammenhængende mur, siger Demokranternes repræsentant i Repræsentanternes Hus, Nita Lowey ifølge Reuters.

Trup-regeringen har svoret at bygge en 640 kilometer lang mur langs den mexicanske grænse ved udgangen af november 2020, når amerikanerne igen skal til præsidentvalg.

I 2016 proklamerede han højlydt, at mexicanerne selv skulle betale for muren, men det har de fra dag ét afvist på det pureste.

Nu ser det altså ud til, at Trump selv har fundet pengene.

