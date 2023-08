Pengeskab fyldt med guldbarrer: Irsk parti omgærdet af mystik

Ifølge irsk folketro venter en nisse med en krukke fyldt med guldmønter for enden af regnbuen.

I irsk politik findes i stedet the National Party, der har et pengeskab fyldt med guldbarrer.

Det pengeskab er blevet omdrejningspunktet for en mystisk sag i landets politiske top, der involverer både myndigheder, politiet og frem for alt Justin Barrett, der ikke er en nisse, men derimod partiets leder.

Eller det vil sige, at ingen rigtig ved, om han faktisk stadig er leder for det højreorienterede parti, der endnu ikke har opnået valg.

Forvirring

Sagen tager sin begyndelse 23. juli, hvor partiet frigav en længere tekst underskrevet af Justin Barrett.

I pressemeddelelsen anklager han to medlemmer af partiet for at have stjålet guldbarrer fra pengeskabet til en 'betydelig værdi'. Det fremgår også, at pengeskabet og guldet er partiets reservebeholdning, hvis valutaen skulle kollapse.

Han kalder de to mænds handlinger for 'forræderiske' og skriver, at sagen er overdraget til politiet, efter det ikke lykkedes partiet at få fat på dem.

'Vi vil genopstå fra denne ild og prøvelse. Varme gør jern til stål,' afsluttes teksten storladent, mens den irske befolkning siden har været perpleks over den meget mystiske sag.

Mere forvirring

Det lykkedes politiet ganske kort tid efter at få fat i guldet, der menes at have en værdi af tre millioner danske kroner, skrev Irish Times.

Så langt så godt.

Men siden er der opstået komplet kaos, for det er uvist, hvem der egentlig ejer guldet, hvorfor partiet var i besiddelse af det, og om det overhovedet var blevet stjålet.

Konkurrerende partier kræver redegørelser for guldet, og om der kan være tale om skjulte donationer til partiet. Partiet Fine Gael kræver sågar, at myndigheden, der fører tilsyn med politikere og politiske partier, skal efterforske anklager om, at guldet ikke fremgår af partiets regnskaber.

Det irske politi, Gardaí, sagde i går tirsdag ifølge Irish Times, at kun en lille del af guldet menes at tilhøre partiet, mens størstedelen menes at tilhøre partiets spidser og særligt James Reynolds, der angiveligt er ny leder for partiet. Meget mærkeligt.

Total forvirring

Og så til det mest usædvanlige.

For sagen begyndte med den person, man troede var offeret i sagen, Justin Barrett.

Han har været leder for the National Party siden stiftelsen i 2016, og flere gange har han gjort sig bemærket med kontroversielle kommentarer om, at den irske befolkning bliver udskiftet med immigranter sponsoreret af EU og andre organisationer, ligesom han flere gange har citeret Hitler, skriver The Guardian.

Mandag skrev partiet så i en pressemeddelelse på sin hjemmeside, at Barrett var blevet 'fjernet' som leder for partiet, fordi partiet har mistet tilliden til ham. I stedet er James Reynolds blevet valgt til ny leder, står der.

Ingen ved, om det har relation til den seneste sag om guldbarrerne, at Barrett tilsyneladende er ude af vagten, men timingen er noget besynderlig.

Og Justin Barrett selv? Ja, han afviser helt og aldeles, at han overhovedet er blevet fjernet fra posten.

'Jeg var og er formand for National Party,' skriver han på Telegram.