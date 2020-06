Pensionister får skattefrit beløb på 1000 kroner

Personer på overførselsindkomst får med ny aftale en skattefri check på 1000 kroner. Det gælder blandt andet pensionister, men også andre grupper på overførselsindkomst.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) efter klokken 01.00 natten til mandag. Det sker for at få gang i dansk økonomi efter coronakrisen.

- Danskere svinger allerede dankortet igen, men vi ved også, at der er store udfordringer foran os.

- Dansk økonomi er bestemt ikke fri af krisen. Der er meget vi skal håndtere, og det bliver et langt maraton, siger Nicolai Wammen.

1000 kroner til personer på overførselsindkomst vil kunne mærkes, men ikke løse alt, siger finansministeren.

- For rigtig mange mennesker vil det være rigtig dejligt, at der kommer 1000 kroner ind af døren skattefrit.

- Men vi skal også være ærlige og sige, at det ikke vender op og ned på folks liv. Det er ét bidrag til at sætte gang i hjulene derude, siger Wammen.

Førtidspensionister, PTSD-ramte og flere andre grupper får også den check på 1000 kroner, som partierne er blevet enige om at uddele. Det fremhæver Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Der er folkepensionister, mennesker med handicap, kontanthjælpsmodtagere og børnefamilier, der lever i fattigdom. For dem er det et kæmpe beløb at få 1000 kroner ekstra. Jeg er bare ked af, at de ikke kommer inden sommerferien, siger Pernille Skipper.

Engangstilskuddet vil kunne udbetales senest oktober 2020 og modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.

Det forventes, at udbetalingen vil medføre merudgifter på 1,8 milliarder kroner i 2020.

Dagpengemodtagere får desuden forlænget deres periode med yderligere to måneder. Samlet set er der dermed en retfærdig social balance i aftalen, mener SF's formand Pia Olsen Dyhr:

- Der kommer penge ud til danskerne over en bred kam. Det gælder både feriepengene, men også dem, der ikke har feriepenge. Dermed kommer der også hjælp til den fattige mor. Det har været vigtigt for SF, siger Pia Olsen Dyhr.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder det 'naturligt' at forlænge dagpenge og sygedagpenge med to måneder.

- Der vil komme flere og flere stillinger, man kan søge, men de er ikke kommet endnu. Derfor er det rimeligt, at vi forlænger perioden med yderligere to måneder, siger Peter Hummelgaard.