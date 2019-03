Pentagon finder penge til Trumps mur

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, omrokerer en milliard dollar i sit budget til grænsesikkerhed. Det svarer til 6,5 milliarder kroner.

Det oplyser USA's fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, natten til tirsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Pengene skal blandt andet finansiere de første knap 100 kilometer grænsehegn mod Mexico.

Der er tale om et fem meter højt hegn, der skal gå langs grænseovergangen ved Yuma i Arizona og El Paso i Texas.

Shanahan har givet lederen for hærens ingeniørkorps autoritet til at planlægge og iværksætte byggeriet.

Milliardbeløbet skal desuden gå til konstruktionen af veje og belysning i disse områder. Derudover vil pengene blive brugt på at bremse narkosmuglingen ved grænsen mellem Mexico og USA.

USA's præsident, Donald Trump, erklærede nødretstilstand den 15. februar efter måneders budgetforhandlinger i Kongressen.

Her kunne man ikke blive enige om at finde finansiering af den mur, som præsidenten havde krævet for at ville underskrive en endelig aftale.

15. marts underskrev Trump sit første veto som USA's præsident for at fastholde nødretstilstanden ved grænsen til Mexico, efter at Kongressen kort forinden havde stemt for at ophæve den.

Med nødretstilstanden har Trump fået udvidede beføjelser. Blandt andet at der kan omrokeres penge fra Pentagons forsvarsbudget.

Den fungerende forsvarsminister forsvarer sin beslutning med henvisning til den føderale lov.

- Det giver forsvarsministeriet autoritet til at konstruere veje og hegn og installere lys for at blokere narkosmuglernes korridorer over USA's internationale grænser, siger Shanahan i en meddelelse.