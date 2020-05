Pernille på spanden: - Det er træls

Minister: Ikke nødvendigvis flere spande

- Hvor mange spande forestiller du dig, at danskerne skal have i hjemmet fremover for at sortere de ti affaldstyper?

- Det kommer an på hvilke kommune, vi taler om, men vi kan se, at det kan lade sig gøre at affaldssortere mange typer, og hvis man skal sortere ti typer affald, vil et typisk parcelhus kunne nøjes med 2-4 spande afhængig af, hvor mange rum der i spandene.

- Hvad med oppe i lejlighederne? Hvor mange spande skal folk fremover have stående under vasken?

- Det affald, man producerer i dag, vil man også have i fremtiden, så det er et spørgsmål om, hvorvidt man kommer affaldet i den rigtig spand – ikke om man skal have flere.

- Hvor stor effekt vil det her udspil egentlig få, når eksempelvis københavnerne allerede sorterer næsten alle affaldstyper?

- I København er man langt, men i mange andre kommuner er man nede på tre affaldstyper, så der vil man mærke en stor forskel.