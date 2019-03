Pernille Skipper støtter protesterende unge på Ørestad Gymnasium

Det var ikke "til at få ørenlyd", og eleverne stimlede sammen på en måde, "som ændrede stemningen".

Sådan forklarede undervisningsminister Merete Riisager (LA) fredag baggrunden for, at hun dagen før afbrød et besøg på Ørestad Gymnasium på Amager.

Ministeren og flere andre politikere, heriblandt Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), mener, at eleverne forhindrede en demokratisk samtale.

Men Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, udtrykker lørdag opbakning til eleverne.

- Tillykke til alle de elever, der udnyttede deres ytrings- og forsamlingsfrihed på en ordentlig og awesome (sej, red.) måde, skriver Skipper på Twitter.

- Hvis de voksne lyver om jeres handlinger for at undgå kritik, har I sgu nok fat i noget, skriver hun.

Riisager var ledsaget af sognepræst Kathrine Lilleør under besøget. Hun beskrev fredag over for Altinget, at der blev kastet mønter ned i hovedet på hende og ministeren.

Men efterfølgende har hun ændret sin forklaring.

- Jeg kan i hvert fald bekræfte, at der faldt noget ned oppefra. Jeg har siden kunnet forstå, at det måske ikke var mønter, sagde hun fredag til Ritzau.

- Men der var en tumultarisk stemning, og det var uden for kontrol.