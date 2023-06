Pernille Vermund i sorg: Har mistet sin mor

- For en uge siden mistede jeg min mor. Kun få dage er gået, men tankerne og minderne er passeret i tusindvis. Tanker om tiden, vi fik sammen, men også om alt det, hun ikke nåede. Når et liv slutter, så sætter det tiden i perspektiv.

- Min mors liv og død har mindet mig om, hvor dyrebar tiden er – også politisk. Vi skal have respekt for danskernes tid. Tiden til de nære fællesskaber. Den respekt savner jeg på Christiansborg.

Sådan faldt ordene fra Pernille Vermund, da hun lørdag gik på hovedscenen til Folkemødet på Bornholm.

Pernille Vermunds mor er gået bort efter længere tids sygdom.

Dyb sorg

I et stort interview med Ekstra Bladet åbnede den 47-årige politiker i maj op omkring sin mors sygdom og sin egen dybe sorg.

- Min mor er her stadig. Hun har været syg i mange, mange år. Da hun var 64 år, flyttede hun på plejehjem, hvor hun nu har boet i knap syv år. Afbrudt af indlæggelser på sygehuset. Hun har lige være indlagt, hvor lægen spurgte mig: Har din mor livskvalitet?

- Jeg synes, det er et helt vildt spørgsmål at stille. For hvor skulle jeg dog vide det fra?

- Hvad svarede du lægen?

- At hvordan skulle jeg kunne dømme, hvad livskvalitet er for den enkelte? Man kan jo ligge der og ingenting kunne, men hvor livskvalitet er at se solen igen, at spise en is, at få besøg af sine nærmeste. Og så kan der være andre, der har alt, og som er i fuld vigør, men som føler, at livet bare er meningsløst og ender med at gå ud foran et tog, siger hun og fortsætter:

- Min mor ligger fuldstændig passivt som en ... ja, grøntsag. Hun kan nogle gange bevæge sin arm lidt og rykke lidt på hovedet. Hun virker glad, når hun får is. Hvis det er godt vejr, kan vi trille en tur med hende i en kørestol, vi kan sidde og ae hendes hånd. Men om det er livskvalitet, kan jeg ikke svare på.

Pernille Vermunds mor er gået bort efter længere tids sygdom. Foto: Jonas Olufson

Begravelse

Af Pernille Vermunds Instagram-profil fremgår det, at moren gik bort den 9. juni.

'I går døde min mor efter mange års sygdom. Hendes skæbne blev hård, men hun beklagede sig aldrig,' skriver hun til et opslag på sin profil.

'Hun er et bedre sted nu, sagde min yngste søn. Det håber jeg, men man ved det jo ikke, svarede jeg. Så kiggede han omsorgsfuldt på mig og sagde: Hvis ikke man ved det, så skal man bare tro.'

Samtidig har Pernille Vermund lagt et opslag ud, hvor hun fortæller, at begravelsen har fundet sted.

'Tak til alle, der gjorde min mors begravelse til en smuk og minderig dag.'