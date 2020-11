Person på Midtsjælland smittet med ny muteret coronavirus

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er den ene af de 12 personer, der har været smittet med den nye muterede coronavirus, fra Midtsjælland.

De resterende 11 smittede personer er fra Nordjylland. Det siger ministeren på et pressemøde torsdag aften.

- Derfor kan vi heller ikke garantere, at den her variant ikke findes i andre landsdele, fortæller Magnus Heunicke.

Temaet for pressemødet er netop fundet af en ny variant af coronavirus blandt smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Fundet er blevet gjort af Statens Serum Institut (SSI).

For at reducere smitteudviklingen har regeringen torsdag aften på pressemødet præsenteret en række nye tiltag og restriktioner i Nordjylland.

Ifølge Kåre Mølbak, faglig direktør hos SSI, er det ikke til at sige, hvordan den ene person på Midtsjælland er blevet smittet med den nye variant af virusset.

Han oplyser, at der er tale om en ældre person.

- Det er en gåde for os, hvordan vedkommende er blevet smittet. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi nogensinde finder ud af det, siger Kåre Mølbak.

Selv om myndighederne ikke kan forklare, hvordan den nye virus har spredt sig til en anden del af landet, mener Kåre Mølbak, at myndighederne har gode mulighed for at stoppe spredningen.

På pressemødet understreger sundhedsminister Magnus Heunicke, at den nye variant ikke skulle være mere smitsom blandt mennesker end de andre varianter af virusset.

- Der er intet, der tyder på, at den skulle fremkalde mere alvorlige sygdomsforløb end de andre virusvarianter.

- Men det er forholdet til de kommende vacciner, der er begrundelsen for, at vi ikke kan risikere noget, siger ministeren.

Han henviser til, at de vacciner, der er ved at blive udviklet mod coronavirus, måske ikke vil kunne virke lige så godt over for den nye mutation af virusset.