Personlige breve afslører ømt forhold

Det overraskede hele verden, da Donald Trump som den første amerikanske præsident nogensinde annoncerede, at han ville mødes med Nordkoreas diktator, Kim Jong-un.

Efter mødet i Singapore i 2018 har Trump talt i rosende vendinger om den nordkoreanske statsleder. De indledte også en længere udveksling af personlige breve. I alt 25 breve, som de to statsledere har skrevet til hinanden.

Brevene bliver nu offentliggjort i en bog af den den anerkendte chefredaktør for Washington Post Bob Woodward, der var med til at fælde Richard Nixon i Watergate-skandalen.

Kim Jong-un læser et personligt brev fra sin amerikanske kollega Donald Trump. Foto: Ritzau Scanpix

Bob Woodward har ifølge Trump selv fået et eksklusivt interview med den amerikanske præsident tilbage i januar i forbindelse med sit arbejde på bogen, der bærer titlen 'Rage (vrede, red.)'.

'I brevene beskriver Kim (Jong-un, red.) et bånd mellem de to ledere, som var det taget ud af en fantasy-film. De indgik i et ekstraordinært diplomatisk forhold', skriver forlaget Simon & Schuster, der udgiver bogen 15. september, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump har mødtes med lederen af det autoritære styre i Nordkorea tre gange. Et par måneder efter deres første møde i Singapore fortalte præsidenten omverdenen om de breve, han efterfølgende modtog fra Nordkoreas leder.

- Helt ærligt. Han har skrevet de smukkeste breve til mig. Det er flotte breve. Vi forelskede os, sagde Trump dengang ifølge AFP.

Ingen fremskridt

Forholdet mellem Trump og Kim Jong-un synes dog at være mere eller mindre stendødt på det seneste. Deres andet møde i Vietnam i 2019 førte ikke til mange fremskridt.

Efterfølgende møder mellem de to nationer, der for amerikanerne handlede om at skrotte Nordkoreas atomprogram, faldt også fra hinanden.

Nordkorea menes at have mellem 20 og 30 atomsprænghoveder ifølge armscontrol.org.

På trods af Kim Jong-uns løfter om, at Nordkorea ikke skal i krig igen, så er spændingerne mellem Nord- og Sydkorea steget på det seneste.

I midten af juni sprængte Nordkorea et forbindelseskontor til Sydkorea i luften i grænsebyen Kaesong.

Det skete, efter at aktivister i Sydkorea havde sendt flyveblade med kritik af Kim Jong-un ind over grænsen.