Perus præsident Merino de Lama trækker sig

Perus fungerende præsident Merino de Lama trækker sig fra sit embede efter mindre end en uge på posten.

Det fortæller præsidenten selv i en tale til nationen.

Han tiltrådte tirsdag, efter den korruptionsanklagede præsident Martín Vizcarra blev afsat af kongressen.

Merino har været under pres for at gå af, efter to mennesker omkom under sammenstød i forbindelse med protester mod afsættelsen af Vizcarra.

I løbet af den seneste uge er der udbrudt uroligheder i store dele af Peru, mens 11 ud af 17 ministre har trukket sig.

I alt har tre demonstranter mistet livet under urolighederne. 63 er blevet såret.

