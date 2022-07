Peter Skaarup bliver medlem af Danmarksdemokraterne

Tidligere DF-profil Peter Skaarup er officielt blevet medlem af Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne.

Han repræsenterer fra torsdag partiet på Christiansborg, oplyser han på Facebook.

Skaarup er dermed det første folketingsmedlem, som repræsenterer Støjbergs nye parti.

Peter Skaarup har tidligere været gruppeformand for Dansk Folkeparti, men han forlod partiet i slutningen af juni.

Allerede ved udmeldelsen fortalte han, at han kunne se sig selv i Støjbergs parti, når det blev opstillingsberettiget.

I en video på Facebook siger Inger Støjberg, at hun mener, at Skaarup er den helt rigtige repræsentant for partiet i Folketinget.

- Fra i dag af (torsdag red.) er Peter Skaarup Danmarksdemokraterne på Christiansborg, og så må vi se, hvad fremtiden bringer, siger partistifteren i videoen.

Den tidligere gruppeformand for Dansk Folkeparti vil være med til at trække Danmark i en mere snusfornuftig retning, tilføjer han i Facebook-opslaget.

- Jeg vil arbejde for - sammen med Inger (Støjberg red.) - at vi opnår indflydelse, og det i en snusfornuftig retning, så danskerne kan se, at Danmarksdemokraterne er kommet på Christiansborg, siger Skaarup i videoen.

Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, fik indsamlet de 20.182 vælgererklæringer, som et parti skal have for at blive opstillingsberettiget, på rekordtid.

8. juli blev valgerklæringerne officielt godkendt, og det stod klart, at den tidligere udlændinge- og integrationsministers parti ville komme på stemmesedlen på næste valg.

Det har tidligere været fremme, at Danmarksdemokraterne har ansøgt om at få Æ som sit partibogstav.

Støjberg har også selv delt videoen med det nye folketingsmedlem på Facebook, hvor hun i et opslag kalder det for 'en rigtig god dag'.

Peter Skaarup har vendt sin beslutning med sin mangeårige kollega i DF, Søren Espersen. Det siger Espersen til DR.

Søren Espersen forlod også Dansk Folkeparti i juni, og han kan godt forestille sig at følge Skaarup til Støjbergs parti.

- Det er et meget spændende projekt, og jeg kan godt se mig selv i det. Det kan jeg. Men lad os nu se, hvad fremtiden bringer, siger han til DR.