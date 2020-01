Pia K raser over mindeceremoni: - En flok galninge

På Facebook inviteres folk til en mindehøjtidelighed for blandt andre den iranske general Qassem Soleimani på Rådhuspladsen i København søndag klokken 18.00, og det provokerer Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard.

'Vi er efterhånden kommet langt ud. En flok galninge samles på Rådhuspladsen for at hylde terrorister.I VORES land. Føj for den! Det er mangel på respekt for de mange, der er ofret for deres modbydelige sag,' lød det lørdag aften fra ordføreren på Twitter.

Til Ritzau uddyber hun:

- Jeg synes, det er forfærdeligt. Det er folk, der bor i Danmark, som hylder en massemorder. Jeg synes, det er mangel på respekt, siger hun.

Hun er ikke den eneste politiker, der er forarget. Også De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, udtalte i går, at arrangementet er 'dybt, dybt forkasteligt'.

- Jeg siger ikke, at det skal forbydes. Jeg er bare kritisk over for, at de gør det. Det svarer til at holde en mindehøjtidelighed for Osama bin Laden.

- Det er mangel på respekt over for de mange ofre, de her mænd har på samvittigheden, siger Naser Khader og henviser til Soleimani og flere af de andre, der døde i angrebet.

