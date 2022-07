Pia K. raser: - Føj!

Den tidligere formand for Dansk Folkeparti raser mod de medlemmer af Folketinget, der har forladt det parti, de blev valgt for

Et uhørt højt antal folketingspolitikere har skiftet parti eller har forladt det parti, de blev valgt for. Hele 31 folketingspolitikere repræsenterer ikke længere det parti, de blev valgt for i 2019.

Det har fået Pia Kjærsgaard til tasterne.

Den tidligere DF-formand sender en bred kritik afsted mod alle partihopperne.

'Vildt! 31 folkevalgte skrider fra det parti, vælgerne har givet dem mandat til! Sølle, selvcentreret og forræderisk for de flestes vedkommende ... at de vil være sig selv bekendt. Ikke pga. af politik. Men fornærmethed og egoisme. Føj!,' skriver den tidligere formand i et opslag på Twitter.

En stor del af de folketingspolitikere, som Pia Kjærsgaard raser imod, er valgt for det kriseramte Dansk Folkeparti.

Tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti udgør omtrent en tredjedel af de 31 politikere, der enten har forladt Folketinget, har skiftet parti eller er blevet løsgænger i denne valgperiode.

Dermed sender Pia Kjærsgaard en sviner til tidligere DF-profiler som Peter Skaarup, Marie Krarup og Søren Espersen, der har forladt partiet for at blive løsgængere.

Pia Kjærsgaards arvtager, Kristian Thulesen Dahl, har helt forladt Folketinget for et job som direktør for Port of Aalborg.

Thulesen Dahls beslutning kom, efter at han havde ligget i åben konflikt med blandt andre Pia Kjærsgaard.

I slutningen af juni delte Pia Kjærsgaard et opslag, hvor hun kaldte Kristian Thulesen Dahl for en 'tøsedreng'.

I alt har 11 medlemmer af DF forladt partiet. DF's folketingsgruppe tæller dermed kun fem politikere, heriblandt Pia Kjærsgaard selv og formand Morten Messerschmidt.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Pia Kjærsgaard, om det også var forræderisk, da Pia Kjærsgaard selv forlod Fremskridtspartiet for at stifte DF i 1995, men hun har ikke haft lyst til at uddybe.