Pia K. smed baby ud: - Det er tragisk

Der er intet, der kan dele vandene som henholdsvis Pia Kjærsgaard og små børn.

Når man blander de to elementer, får man tilsyneladende en sprængfarlig cocktail. Det var tilfældet mandag, da Pia Kjærsgaard i kraft af sit embede som Folketingets formand valgte at smide Mette Abildgaard fra konservative ud, fordi hun havde sin fem måneder gamle baby med ind i salen.

Det har nu fået flere politikere til at vælge side på sociale medier. Ekstra Bladet gik på gaden for at høre, hvad danskerne mener om sagen.

Sam Jensen, 23 år, Studerende

- Jeg synes det er tragisk, at man som mor skal overlade sit barn til fremmede, når en som Pia Kjærsgaard ikke kan sætte sig ind i ens sted. Vi taler om en kvinde, der har arbejdet som SOSU, og alligevel har hun ikke sympati eller empati for moderens situation. Det er uprofessionelt.

Anja Christophersen, 34 år, Sagsbehandler

- Jeg synes generelt ikke, at man skal have sine børn med på arbejde. Nu ved jeg jo ikke, om barnet har grædt i vildens sky. Umiddelbart er det lidt hårdt bare at smide babyen ud, men jeg er på en offentlig arbejdsplads, hvor folk af og til har deres børn med på arbejde, og jeg synes, det er irriterende.

Lasse Görlitz, 42 år, Marketing og branding

- Folketinget er selvfølgelig ikke en børnehave, men hvis man er i en nødsituation, er det okay. Jeg tror heller ikke, der er mange moderne arbejdspladser, der ville sige nej til noget lignende, så hvorfor skulle Folketinget ikke afspejle det? Jeg synes måske, at Pia Kjærsgaard er en anelse stram i betrækket – også i den her sammenhæng.

Marie Hjørnholm, 28 år, Arkitekt

- Umiddelbart lyder det lidt hårdt. Hvis det var mig selv, der var nybagt mor og fik den besked, ville jeg nok blive ret vred. Man kan jo ikke rigtig gøre andet. Hvis sådan en sød baby ikke forstyrrer, så kan jeg ikke se problemet.