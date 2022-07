Pia K. sviner afhoppere - men støttede Støjbergs exit

'Føj'.

Mandag sendte tidligere DF-formand Pia Kjærsgaard en bred kritik afsted mod Folketingets mange partihopperne.

'Vildt! 31 folkevalgte skrider fra det parti, vælgerne har givet dem mandat til! Sølle, selvcentreret og forræderisk for de flestes vedkommende ... at de vil være sig selv bekendt. Ikke pga. politik. Men fornærmethed og egoisme. Føj!,' skrev Pia Kjærsgaard i et opslag på Twitter.

Hele 22 folketingspolitikere har nemlig valgt at forlade deres oprindelige parti, otte har droppet politik, Støjberg blev erklæret uværdig, og Enhedslistens Rune Lund flytter snart til Afrika.

Joachim B.'s lynanalyse: Dansk Folkeparti er en gigant, der imploderer for øjenene af os.

Støtte til Støjberg

Pia Kjærsgaard var dog anderledes klar med støtten, da Inger Støjberg i februar 2021 forlod Venstre. Dengang var der lutter støtte og ros fra Pia K.

'Forståeligt. Det blev bare for meget for Inger Støjberg. Stor opbakning herfra. Få ro på nu, du har været udsat for stort pres. Slap af hjemme i Jylland. Tag din tid. Alt godt herfra,' var Kjærsgaards reaktion dengang.

Og i december 2021 troppede Pia Kjærsgaard op til domsafsigelsen i rigsretssagen mod Inger Støjberg som moralsk støtte.

Til Ekstra Bladet skriver Pia Kjærsgaard, at Inger Støjbergs Venstre-exit er forskelligt fra andre afhoppere.

Ifølge Pia Kjærsgaard blev Støjberg nemlig 'nærmest hældt ud af Venstre' pga. rigsretssagen.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard var mødt op for at støtte Venstre-afhopperen Inger Støjberg, da der var domsafsigelse i rigsretssagen. Foto: Anthon Unger

DF-afhoppere fylder

Mere end en tredjedel er afhoppere fra netop Dansk Folkeparti. Siden valget i 2019 er 11 DF'ere nemlig smuttet fra Pia K.'s parti, og der er nu blot tre medlemmer tilbage ud over hende selv og formand Morten Messerschmidt.

Mette Dencker, Alex Ahrendtsen og René Christensen.

Dermed er Pia Kjærsgaards sviner tilsyneladende også adresseret til tidligere DF-profiler som Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Marie Krarup og Søren Espersen, der har forladt folketingsgruppen.

Faktisk står det så galt til for Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, at de nu risikerer at ryge helt ud af Folketinget. I seneste Megafon-måling står partiet til sølle 1,7 procent og er dermed under spærregrænsen. Langt fra de 21,1 procent, der stemte på Dansk Folkeparti i 2015.

Her er alle afhopperne Uffe Elbæk Den tidligere formand forlod Alternativet i marts 2020 efter lang tids uro. Herefter skiftede han til det nye parti Frie Grønne. Lars Løkke Rasmussen Først tabte han statsministerposten i 2019, så blev han presset væk fra formandsposten i Venstre, og 1. januar 2021 forlod han partiet og blev løsgænger. Nu har han præsenteret sit nye parti, Moderaterne, som stiller op til næste valg. Marcus Knuth Blev valgt ind for Venstre i 2015 og igen i 2019. I november 2019 valgte han at skifte direkte over til Det Konservative Folkeparti. Britt Bager Blev valgt ind for Venstre i 2015 og igen i 2019. I marts 2021 gjorde hun Knuth kunsten efter og hoppede over til Søren Pape hos de konservative Orla Østerby Blev valgt for de konservative i 2019. 3. december 2021 blev partibogen skiftet ud med en plads som løsgænger efter sag om grænseoverskridende adfærd. Simon Emil Ammitzbøll-Bille I oktober 2019 valgte den tidl. minister at hoppe ud af Liberal Alliance. Han forsøgte med partiet 'Fremad', men droppede projektet igen og er nu løsgænger. Ida Auken Skiftede 2. februar 2021 til Socialdemokratiet efter syv år i Radikale Venstre. Fra 2007-2014 var hun medlem for SF. Jens Rohde Den tidligere Venstremand stillede op for Radikale Venstre i 2019 og blev valgt. Han blev løsgænger i februar 2019, men siden april 2021 har han siddet for Kristendemokraterne. Naser Khader Efter meget langt tilløb fra Søren Pape gik den ikke længere. 18. august 2021 stoppede Khaders tid i Det Konservative Folkeparti, efter at flere kvinder stod frem med anklager om seksuelle krænkelser hos DR. Susanne Zimmer Blev valgt for Alternativet i 2019, men smuttede fra partiet i marts 2020. Hun blev løsgænger, men meldte sig kort tid efter ind i Frie Grønne. Sikandar Siddique Blev valgt for Alternativet i 2019, men smuttede fra partiet i marts 2020. Han blev løsgænger. Nu leder han Frie Grønne. Rasmus Nordqvist Ligesom de andre Alternativet-afhoppere smuttede han i marts 2020. Men i stedet for at gå med i Frie Grønne-gruppen, blev Nordqvist SF-er i maj 2020. Søren Espersen DF-eren trak sig fra DF 24. juni 2022. Han hoppede ud efter lang tids uro i partiet, hvor flere allerede var smuttet. Peter Skaarup Han har siddet på Christiansborg for DF siden 1998, men 24. juni 2022 sagde han stop. Han trak sig samme dag som Espersen. Er løsgænger, men vil være kandidat for Danmarksdemokratene. Dennis Flydtkjær Dennis Flydkjær tog flugten fra Messerschmidts DF 25. juni 2022. Dagen forinden havde også Peter Skaarup og Søren Espersen forladt skuden. Bent Bøgsted Efter mere end tyve år som FT-medlem for DF valgte Bent Bøgsted at blive løsgænger 21 februar 2022. Jens Henrik Thulesen Dahl Samme dag som Skaarup og Espersen valgte han at melde sig ud af partiet. Forinden var han blevet vraget som spidskandidat på Fyn. Han har meldt sig ind i Danmarksdemokraterne. Hans Kristian Skibby Forlod Dansk Folkeparti 21. februar 2022 for at blive løsgænger i Gæs og Gaser. Han har siden tilsluttet sig Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Liselott Blixt Liselott Blixt tog sammen med flere andre sit gode tøj og forlod DF 21. februar 2022. Hun har siden været løsgænger i gruppen 'Gæs og gaser'. Lise Bech Lise Bech forlod Dansk Folkeparti 21. februar 2022 sammen med flere andre. Hun har siden været løsgænger i gruppen 'Gæs og gaser'. Marie Krarup Først meldte hun ud, at hun ikke ville genopstille for Dansk Folkeparti. Fem dage efter de andre forlod Krarup Dansk Folkeparti i februar 2022 Hun har siden været løsgænger i gruppen 'Gæs og gaser'. Karina Adsbøl Efter 11 år som medlem for Dansk Folkeparti smuttede Karina Adsbøl 21. februar 2022. Hun har siden været løsgænger i gruppen af DF-afhoppere 'Gæs og gaser'. Vis mere Vis mindre