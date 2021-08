Pia Kjærsgaard gør sit indtog i Heunickes valgkreds

Når der udskrives folketingsvalg næste gang - senest i 2023 - stiller Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard op i en ny valgkreds. Det fortæller hun til Sjællandske.

Det bliver i Næstvedkredsen, Kjærsgaard vil forsøge at hive en masse stemmer hjem til partiet, der de seneste år været i en dyb krise. Partiet blev ved seneste valg i 2019 mere end halveret, da det gik fra 37 til 16 mandater - og de seneste meningsmålinger sender partiet endnu længere ned.

Vil gøre trafik til kerneområde

Næstvedkredsen har også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på stemmesedlen, men Pia Kjærsgaard håber alligevel at kunne finde fodfæste i området og være med til at vende partiets nedtur - blandt andet ved at gøre trafik til et af sine kerneområder, fortæller hun.

Derudover begrunder hun sit skifte af valgkreds med følgende:

- Jeg er vild med stedet, med købmanden, slagteren, bageren, den lille grøntbod, fiskene så friske, at skal de være friskere, skal du fange dem selv, siger hun til Sjællandske.

Ved seneste folketingsvalg var Pia Kjærsgaard opstillet i Københavns Omegns Storkreds.