Pia Olsen Dyhr: Vi skal undgå en massiv stressbølge

Der skal ro på.

Sådan lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr i sin tale på grundlovsdag.

De danske unge mistrives, og det skal tages alvorligt. For der bliver ikke lyttet. Selv om rapporter og undersøgelser viser, at der er noget galt, sker der ikke noget, siger hun.

- Skal vi bremse den udvikling, kræver det mod. Det kræver ret til at koble af. At vi ikke bare finder puljer til trivsel, men at vi forandrer samfundet. Det kræver, at vi ændrer incitamentsstrukturerne i vores samfund.

Men det er ikke kun de unge, som er udsat.

I sin tale nævner hun, hvordan det er tankevækkende, at det var en verdensomspændende pandemi, som skulle få danskerne til at sænke farten.

Derfor stiller hun spørgsmålet, om man vil vende tilbage til verden før corona.

- Vil vi også tilbage til stress, utryghed og et ræs mod bunden – nej, vel?

- Man bør derfor være påpasselig med åbne for sluserne for den massive stressbølge, som unægteligt vil komme, når samfundet åbner op igen, siger hun.

- Vi skal ikke tilbage – hverken til verden før corona – og da slet ikke til tiden under corona, siger hun.

I talen fremlægger Pia Olsen Dyhr derfor syv forslag til skrue ned for tempoet. Nogle tiltag, som hun håber, kan vare frem til årsskiftet. Dog håber hun, at tiltagene kan vare længere endnu.

Blandt andet foreslås det, at fremdriftsreformen for studerende skal skrottes for en periode. At arbejdsløse og syge får mere ro på. Så ledige kun skal kontaktes af kommunen, hvis det giver mening, og at retten til gratis psykolog skal udvides for sårbare grupper.

Derudover foreslår hun at folkeskolen skal sættes fri, så lærerne kan fokusere på undervisningen, og at offentligt ansatte får større frihed til at planlægge deres arbejdsdag.

I 2017 lancerede SF et lignede udspil kaldet ro-på-reformen. Her var det 18 forslag til hvordan man skulle skabe mere ro og frihed til den enkelte dansker.