Pia raser mod DR: - Elendigt publikum

Stifteren af Dansk Folkeparti er utilfreds over DR, der har udvalgt et dårligt publikum, mener hun

Folketingets formand var alt andet end tilfreds efter aftenens partilederdebat i DR-byen.

- Elendigt publikum udvalgt nøje af DR.

Sådan skriver Pia Kjærsgaard (DF), på Twitter om publikummet til DR's partilederdebat mandag aften.

Men det har intet på sig, forsikrer Thomas Falbe, nyhedschef i DR med ansvar for valgdækningen.

- Det er ærgerligt, at det bliver udlagt som om, at vi har manipuleret folk i salen. Det har vi ingen interesse i. Det er folk fra hele Danmark, der er kommet, og det har været en fri og åben tilmelding for alle.