Pind i hårdt angreb: - Løkke har svigtet

Lars Løkke Rasmussen har et medansvar for Venstres nuværende krise.

Derfor svigter han partiet ved at melde sig ud. Så kontant er udmeldingen søndag fra Løkkes tidligere kollega Søren Pind.

Den tidligere Venstre-minister langer i et interview med TV2 ud efter Løkke, der på årets første dag annoncerede, at han efter 40 års tro tjeneste i Venstre vil melde sig ud af partiet.

Medansvar

Ifølge Pind 'kan Løkke ikke være det bekendt', fordi han har været med til at skabe den krise, som Venstre nu befinder sig i.

- Det er helt entydigt, at Lars Løkke er medansvarlig for de problemer, Venstre står med i dag. Der er ikke ét af Venstres problemer, som den nuværende ledelse er ansvarlig for, og det synes jeg, at nogle af vi gamle skal være ærlige omkring, siger han til TV2.

Pind peger især på to situationer, som har skabt splid i Venstre.

Det drejer sig om Løkkes udnævnelse af Inger Støjberg som integrationsminister og det årelange formandsopgør med Kristian Jensen, der kulminerede i 2019 med både Løkkes og Jensens dramatiske afgang fra partiledelsen.

Inger Støjberg står over for en mulig rigsretssag efter sagen om barnebrude og er ligeledes fortid i Venstres ledelse. Løkke selv er nu løsgænger i Folketinget.

Nok om Venstre, lad os tale om mig

Løsgænger-Løkke

Nu spekulerer flere eksperter på, om Løkke vil starte et nyt parti.

For netop løsgængere er der et bemærkelsesværdigt stort antal af i Folketinget for tiden.

Fra højrefløjen gælder det Lars Løkke Rasmussen, der netop har forladt Venstre, Orla Østerby fra Konservative og Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra Liberal Alliance.

Derudover har Inger Støjberg heller ikke meldt ud, om hun fortsætter i Venstre, efter hun på et møde i partiets forretningsudvalg trak sig som næstformand kort før nytår.

Løkkes fremtid er endnu uvis, men han giver indtryk af, at han vil fortsætte i politik.

- Bliver man løsgænger uden at indtræde i et eksisterende parti eller stifte nyt, så er det meget svært at blive genvalgt. Hvis man forsætter som løsgænger, er det fordi, man melder sig ud af den kendte politiske karriere, man har haft, siger Helene Helboe Pedersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.

Hun peger på, at Løkke fik over 40.000 personlige stemmer ved valget i 2019.

Han har ikke haft ordførerskaber siden sin afgang som formand for snart halvandet år siden, og løsgængere har ikke mødepligt for Folketinget.

Engell: Gode chancer for nyt Løkke-parti