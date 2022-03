Planformand taget i boligfup

At få tilladelse til at bygge et stort, nyt hus på sin landejendom er en stort set umulig bedrift - medmindre man altså er politiker i Egedal Kommune.

I hvert fald kan Ekstra Bladet i dag afsløre, at kommunens eget, mangeårige planudvalgsmedlem - i dag planudvalgsformand - og gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal, Ulrik John Nielsen, i 2019 fik kommunens tilladelse til at opføre et 200 kvadratmeter stort parcelhus på sin private landejendom i Ganløse helt uden om flere sædvanlige bureaukrati-barrierer.

Planudvalgsformand Ulrik John Nielsen har gentagne gange afvist at svare på Ekstra Bladets spørgsmål i den spegede sag. Foto: Tariq Mikkel Kahn

Den gnidningsfrie proces skyldtes, at Ulrik John Nielsen lod kommunen forstå, at der var tale om en såkaldt medhjælperbolig øremærket til folk, han skulle have ansat til at hjælpe med sin landbrugsdrift.

Problemet er bare, at det i byggesagen er dokumenteret, at politikeren hverken har den påståede - påkrævede - landbrugsdrift, ej heller nogen ansatte. I stedet har 'medhjælperboligen' hele tiden været beboet af hans pensionerede forældre.

Og det altså med kommunens fulde vidende.

- Det er ikke ret kønt, for det bør jo ikke være sådan, at nogen øjensynligt har det lettere, end andre. Det er sådan noget, der underminerer tilliden til hele det offentlige system, siger Michael Tophøj Sørensen, landinspektør og lektor i planlægning og ejendomsret ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet.

Det er parcelhuset i den røde ring, Ulrik John Nielsen over for kommunen har foregivet er en såkaldt medhjælperbolig. Huset rummer ifølge byggesagen fem værelser og to badeværelser. Det stod færdigt i januar 2020, og politikerens pensionerede forældre flyttede ind måneden efter. Foto: skraafoto.kortforsyningen.dk

En snedig manøvre

Havde planudvalgsformanden fra start oplyst de faktiske forhold, og havde kommunen samtidig forvaltet efter bogen, havde Ulrik John Nielsen formentlig aldrig fået tilladelse til at opføre det store hus.

Det er nemlig stort set umuligt at få tilladelse til at bygge et nyt, 'almindeligt' familiehus på en landbrugsejendom, selvom der ingen bygningsmæssig forskel er fra en medhjælperbolig.

Årsagen er, at kommunerne ifølge loven skal forsøge at modvirke byspredning på landet, og derfor forudsætter en byggetilladelse til et familiehus - i modsætning til en medhjælperbolig - at kommunalbestyrelsen udsteder en landzonetilladelse.

Og sådanne gives ifølge Michael Tophøj Sørensen kun i meget sjældne tilfælde.

- Kommunen skal være bolværk mod spredt og uplanlagt bebyggelse i landzonen. Der skal ikke ligge parcelhuse og så videre, og derfor er det stort set umuligt at få tilladelse til at bygge sådan et. Så meget tyder jo på, at kommunen virkelig har svigtet her, forklarer Michael Tophøj Sørensen.

Lektor i planlægning og ejendomsret mener, at meget tyder på, at Egedal Kommune i den grad forsømte sin pligt, da den i 2019 uden videre gav politikeren tilladelse til at opføre det store parcelhus. Foto: Kenneth Meyer

Egedal Kommune - et bristet bolværk

Fordi kravene til medhjælperboliger er yderst restriktive, er kommunen også forpligtet til at sikre, at alle betingelser er overholdt. Det betyder blandt andet, at der skal være en landbrugsdrift på ejendommen, og at de, der skal bo i medhjælperboligen, skal være ansat til at hjælpe med netop den drift.

Hos Planklagenævnet findes der talrige eksempler på sager, hvor gårdejere har fået afslag på at opføre medhjælperboliger, fordi borgernes respektive kommuner har vurderet, at de netop ikke opfyldte planlovens mange krav.

Af dokumenterne i lige præcis planudvalgsformand Ulrik John Nielsens byggesag fremgår det dog, at han på intet tidspunkt i løbet af sagsbehandlingen begrundede sit behov for en medhjælperbolig - og til sit store held heller ikke blev bedt om at gøre det.

- Det kan ikke på forhånd siges, om politikeren har udnyttet sin magt ved at presse på, om sagsbehandlerne har ladet sig presse bevidst eller ubevidst, eller om de blot har været for lemfældige med sagsbehandlingen. Men planudvalgsformanden har i hvert fald profiteret af det, konstaterer Michael Tophøj Sørensen.

En tilståelsessag

Faktisk var det først, da nogle borgere et år efter forældrenes indflytning satte spørgsmålstegn ved forholdene omkring Ulrik John Nielsens medhjælperbolig, at kommunen dokumenterbart udviste noget, der kunne forveksles med handling.

Da bad en sagsbehandler nemlig for første gang politikeren om en skriftlig forklaring på, hvilken landbrugsdrift han egentlig havde, og hvordan hans pensionerede forældre kunne betragtes som ansatte.

Efter skiftende forklaringer landede politikeren til sidst på, at han havde haft 'en intention' om at opføre et gartneri, og at hans forældre i den forbindelse skulle have været medarbejdere.

Men han tilkendegav også, at han aldrig havde fået ført intentionen ud i livet.

Politikerens usammenhængende forklaringer

Summa summarum: Politikeren levede ikke op til kravene.

Alligevel fandt Egedal Kommune heller ikke på dette tidspunkt anledning til at få tingene bragt i orden.

Ekstra Bladet har flere gange anmodet Ulrik John Nielsen om et interview. Han har dog alle gangene afvist at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.