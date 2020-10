Pludselig ankom gruppen, der kan ryste USA

Et vælgermøde i den ukendte by Milton blev pludselig interessant, da Proud Boys mødte op og gav den som sikkerhedsopbud for et medlem af Kongressen

Et vælgermøde for det i Danmark ukendte Kongress-medlem Matt Gaetz i byen Milton.

Det lyder som en drønkedelig omgang og et møde, der måske bare skulle været endt i glemmebogen. Det var det muligvis også, men så skete der noget interessant.

Midt Matt Gaetz' forsøg på at blive genvalgt dukkede en gruppe hvide mænd iført mørke Fred Perry-poloskjorter op. Proud Boys var ankommet. Et usædvanligt syn.

Men hvem er disse mænd, og hvad laver de til vælgermøde? Episoden blev vist på tv af den lokale tv-station Channel 3, der efterfølgende spurgte ind til, hvad Proud Boys pludselig lavede til en af Republikanernes vælgermøder.

Svaret var klart. Proud Boys skulle levere beskyttelse til Matt Gaetz .

Opkaldt efter Disney

Men hvem er de her Proud Boys, der er opkaldt efter Disney-filmen Aladdin?

Gruppen blev skabt i 2016 af den canadiske højrefløjsaktivist Gavin McInnes. Dengang proklamerede han, at der var tale om en klub kun for mænd, der hadede immigranter og var imod politisk korrekthed og såkaldt 'hvid skyld'.

Desuden elsker de at slås. Især mod fjende nummer et Antifa. Den antifascistiske og venstreorienterede politiske bevægelse i USA.

Rabiate ytringer

I sin podcast 'Get Off My Lawn' har Gavin McInnes turneret med rabiate og hadefulde ytringer som disse:

- Muslimer har et problem med indavl. De har tendens til at gifte sig med deres kusiner og fætre, og det er et problem, når vi har mentalt skadede indavlede i USA. Det er ikke alle muslimer, men det er uforholdsmæssigt stort antal. Og så har de en hadebog kaldet Koranen. Det ender med at være en perfekt opskrift på massemord, han han blandt andet sagt i 2018.

Men Gavin McInnes havde et publikum.

Efter Donald Trump vandt valget i 2016, fik Proud Boys mere end 20.000 følgere på Facebook og Twitter. Et sted, som de nu er blevet bandlyst fra, ligesom Gavin McInnes' YouTube-konto også blev spærret i juni 2020 for at sprede hadefulde budskaber.

