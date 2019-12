Polen er sort plet på 2050-aftale om klimaneutralt EU

EU er nået tættere på et stort mål om klimaneutralitet.

Men der mangler fortsat et land - Polen.

Efter at have forsøgt flere gange i løbet af 2019 måtte EU's stats- og regeringschefer natten til fredag igen sande, at man ikke har opbakning fra alle medlemslande til målet om klimaneutralitet i 2050.

- Det er korrekt, at for et medlemsland gælder det, at de ikke er klar til at tilslutte sig. Det betyder, at vi skal have et nyt møde for at tale om dette land, siger EU-præsident Charles Michel.

Han nævner ikke Polen. Men EU-Kommissionens formand bekræfter, at det er Polen.

- Det land har brug for mere tid til at overveje detaljerne, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.

Før mødet blokerede tre lande for en aftale. Men i løbet af aftenen lykkedes det flertallet af medlemslande at overbevise de skeptiske lande - dog ikke Polen.