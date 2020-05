Politi vil lade nordmænd fejre nationaldag trods coronaråd

Det plejer ikke at gå stille for sig, når nordmændene fejrer 17. maj, Norges nationaldag.

Men skulle det gå lidt over gevind i forhold til regeringens coronapåbud på søndag, vil det næppe få politiet til at bruge magt.

Det skriver den norske avis VG.

– Vi har ikke mandskab til det. Vi har ikke hjemmel til det. Og vi ønsker heller ikke den hjemmel. Vi vil ikke være sådan et politi, der går ind med magt for at få folk til at følge myndighedernes råd, siger politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

I stedet vil store forsamlinger blive mødt med en 'venlig henstilling'.

Avisen skriver, at regeringen generelt har åbnet for private forsamlinger på op til 20 personer. Ved større arrangementer åbnes der for op til 50 personer.

- Vi kommer til at prioritere tilstedeværelse, der hvor vi har oplysninger om, at folk kommer til at samles, siger Bjørnland til avisen.

Men selv om det ikke er strafbart at afvige afstandsrådene, opfordrer politiet stærkt til, at man gør det.

Norge har efter en række tiltag foreløbig klaret sig godt igennem epidemien. Her er der registreret 4,3 coronadødsfald per 100.000 indbyggere. I Danmark er tallet 9,2.

Derfor er der også sat gang i en gradvis genåbning, og tirsdag blev det meddelt, at borgere fra en lang række europæiske lande igen kan få lov til at rejse ind i Norge under særlige betingelser.

Det gælder, hvis de ejer fast ejendom i landet, eller hvis de skal besøge familiemedlemmer, oplyste Norges justitsminister, Monica Mæland fra partiet Høyre.

17. maj bliver typisk fejret i stor stil og markerer, at Norge fik sin egen grundlov i 1814.

Det var samme år, som Danmark blev tvunget til at opgive Norge som en del af det danske rige i forbindelse med Wienerkongressen efter Napoleonskrigene.

Festlighederne udspiller sig flere steder i Norge, og datoen er en officiel flag- og helligdag for den norske befolkning. Mange iklæder sig traditionelle klædedragter.