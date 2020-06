Politiafdeling skal granskes ti år tilbage efter Floyds død

Delstaten Minnesotas departement for menneskerettigheder vil undersøge politiet i byen Minneapolis.

Samtidig indgiver delstaten en anklage om brud på borgerrettigheder i forbindelse med George Floyds dødsfald i politiets varetægt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En video, hvor en betjent i omkring otte minutter sidder med sit knæ mod George Floyds hals under en anholdelse, har ført til demonstrationer mod politivold og racisme i USA og flere steder i verden. De har flere gange udviklet sig voldeligt.

Betjenten bag anholdelsen, Derek Chauvin, er blevet fyret, anholdt og sigtet for drab og uagtsomt manddrab. Tre andre betjente, der var med ved anholdelsen, er ikke sigtet, men fyret.

- Vi ved, at der eksisterer dybt rodfæstede problemer, siger Minnesota-guvernør Tim Walz ifølge nyhedsbureauet AP.

- Jeg ved det, fordi vi så den skødesløse måde, hvorpå George Floyds liv og menneskelighed blev udslettet. Vi så også lokalsamfundets reaktion. De forventede, at der ikke ville ske noget, fordi der ikke er sket noget så mange gange før.

Guvernør Tim Walz offentliggjorde anklagen og undersøgelsen ved et pressemøde tirsdag eftermiddag lokal tid.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil den gå ti år tilbage og undersøge politiets fremgangsmåder. Dermed ønsker man at finde ud af, om der er foregået systematisk diskrimination.

Det bliver menneskerettighedskommissær i delstaten Rebecca Lucero, der skal lede efterforskningen.

Hun håber ifølge NBC News, at have resultater klar efter 'adskillige måneder'.

Lucero forventer åbenhed fra byens myndigheder.

- Vi håber virkelig, at det her er noget, vi kan rykke meget hurtigt på på grund af delte værdier og mål i forbindelse med det her emne, siger hun ifølge det amerikanske medie.