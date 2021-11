Politichef erkender: Ikke en garage

Den konservative politichef og planformand i Hørsholm Kommune, Jan H. Klit, har i dag lagt en video på Facebook, hvor han fortæller, at hans påståede garagebygning blandt andet har været brugt som tv- og frirum for hans syge datter

Ved du noget? Så skriv til journalisten på lve@eb.dk

Politikommissær ved Københavns Politi og formanden for planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune, Jan H. Klit, fortæller i dag i en video på sin Facebook-profil, at en påstået garagebygning på hans grund har været brugt som frirum for hans datter.

Det sker efter, at Ekstra Bladet i dag kan afsløre, at politikeren i årevis har brugt en bygning på sin grund som værelse for sine store børn.

Politikeren påstod ellers i et interview med Ekstra Bladet forleden, at garagen altid er blevet brugt til det, den på det offentlige bygnings- og boligregister, BBR, er registreret som – og dermed bliver beskattet efter – nemlig en garage.

- Der har aldrig været bolig derude, og det bliver der heller aldrig, forklarede politikeren.

Her til formiddag har piben dog fået en i hvert fald lidt anden lyd.

Garageprojekt ”ændrede karakter”

Jan H. Klit fortæller i sin fire minutter lange video, at hans garageprojekt ”ændrede karakter” under opførslen, fordi hans datter på det tidspunkt var med i en ulykke, og som følge deraf udviklede angst, stress og depression og derfor havde brug for ”et frirum”, hun kunne opholde sig i.

- Så det er klart, at – i forbindelse med at vi opfører garagen – så ændrer projektet sig en lille smule, forstået på den måde, at den (bygningen, red.) egentlig var tiltænkt til, at vi skulle kunne køre vores biler ind, lyder det fra den Hørsholm-politikeren, som ikke har villet svare på Ekstra Bladets opfølgende spørgsmål.

Ekstra Bladet kunne tidligere i dag afsløre, at politikerens knap 50 kvadratmeter store bygning på flere områder ingenlunde stemmer overens med den byggeansøgning, udvalgformanden fik godkendt. Således er bygningen eksempelvis udstyret med en lang række vinduer, der ikke fremgik af ansøgningen, ligesom politikeren overfor kommunen i sin tid foregav at ville isætte en knap 5,5 meter bred garageport, der heller aldrig kom i.

Offentlige skråfotos af politikerens påståede garage viser, at den på flere områder ikke stemmer ovens den byggeansøgning, politikeren fik godkendt i 2009.

Den manglende port er der dog ifølge den Rungsted-bosatte politikers Facebookvideo en forklaring på:

- Den port, jeg havde søgt om, havde jeg ikke råd til, siger han.

”Primær seng” og skattesag

Ekstra Bladet er i besiddelse af en række billeder, der viser, at udvalgsformandens datter tilbage i 2014 havde værelse med både gulvtæppe, stearinlys, gardiner, sofa, sofa- og bakkeborde, firgurspejl, klædeskab og seng i bygningen.

Og så bekræfter en række kilder, der uafhængigt af hinanden i årevis er kommet hos politikeren, ligeledes over for Ekstra Bladet, at bygningen har været brugt til netop teenage-afdeling, senest i sommeren 2020.

I videoen afviser politikeren pure, at bygningen nogensinde har været brugt til decideret beboelse.

Billedgalleri

Fuld skærm

Sådan tager Jan H. Klits påståede garagebygning sig ud af fra gaden. Fra gaden ses det tydeligt, at bygningen er placeret på en sokkel og har en port af en størrelse, der gør det fysisk umuligt at få en bil ind i den. Sådan fortalte Jan H. Klit i sin byggeansøgning til kommunen, at garagen ville komme til at tage sig ud.

- Men det er da rigtigt, at (min datter, red.) for 10 år siden havde et frirum derude, hvor der både var fjernsyn og bord, siger han. Og ja, vi har holdt fester derude, og ja, vi har hygget derude, siger han og tilføjer i den sammenhæng, at datteren hele tiden har haft sin såkaldte ”primære seng” i familiens ”rigtige hus”.

I sin video bemærker politikeren i øvrigt, at skattevæsenet for to år siden henvendte sig til ham, fordi de havde fået at vide, at bygningen blev brugt til ulovlig beboelse.

- Jeg sagde, at de var velkomne til at komme og konstatere ved selvsyn, at der ikke er beboelse derude. Der er hverken lagt vand, køkken, toilet eller bad, lyder det fra Jan H. Klit, der dog i videoen ikke kommer ind på, hvad den del af sagen mundede ud i.