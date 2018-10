Politiet dukkede op til landsmøde: Medlem ekskluderet

Politiet bekræfter, at de søndag har været på hotellet Comwell i Middelfart, hvor Kristendemokraterne i weekenden har holdt landsmøde. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle et medlem af partiet have chikaneret en ansat i partiet

Der udspillede sig et drama på Kristendemokraternes landsmøde i Middelfart denne weekend.

Politiet blev tilkaldt søndag formiddag til Comwell-hotellet i den fynske by i det, politiet betegner som en chikanesag.

Vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at politiet har været forbi hotellet i Middelfart.

– Jeg kan bekræfte, at vi har været ude på Comwell i Middelfart klokken 9.09 søndag 14. oktober. Der kom en anmeldelse om, at der var en, der følte sig lidt chikaneret af en anden, siger han.

– Er det noget, I vil gå videre med?

– Vi har talt med begge parter derude, og der er enighed om, at det skal stoppe nu. Sagen bliver ikke taget videre, siger han.

Vagtchefen vil dog ikke bekræfte, om anmeldelsen vedrørte et medlem af Kristendemokraterne, men det erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle medlemmet have skabt utryghed for en ansat i Kristendemokraterne ved landsmødet.

Medlem ekskluderet

På landsmødet blev Stig Grenov genvalgt som formand for Kristendemokraterne, og han bekræfter, at medlemmet nu officielt er blevet ekskluderet fra partiet.

– Ja, vi har et medlem, der i dag er blevet ekskluderet. Vi mener ikke, at han hører til her i partiet, og det vil ikke være fair over for ham eller andre at komme ind på hvorfor. Han fik mulighed for at få sine tre minutter til at tale sin sag, som det står i vores vedtægter, og det valgte han ikke at gøre, siger formanden, Stig Grenov, til Ekstra Bladet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det nu ekskluderede medlem samme person, som politiet snakkede med tidligere på dagen.

Medlemmets ekskludering foregik ved en afstemning med almindeligt flertal bag lukkede døre til landsmødet, og Stig Grenov vil ikke komme med en begrundelse for, hvorfor medlemmet er blevet ekskluderet.

Stig Grenov mener heller ikke, at det er Kristendemokraterne, der har tilkaldt politiet.

– Vi har intet med den politisag at gøre, siger han.

– Så det var ikke en ansat fra partiet, der tilkaldte politiet?

– Det er da muligt, men ansatte har også deres fulde borgerlige frihed til at tilkalde politiet. Vi har et landsmøde, og så kommer politiet, og det kommer ikke os ved, siger han.