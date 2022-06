Politiet erkender brøler: Forkert at flytte EU-modstandere i Skive

Det var en fejl, da politiet bortviste tre EU-modstandere, som uddelte flyers til Skivemødet i maj.

Sådan lyder erkendelsen fra Midt- og Vestjyllands Politi efter at have vendt sagen en ekstra gang. Det skriver Skive Folkeblad.

Politiets kommunikationskonsulent Anne Kirkegaard oplyser til avisen, at politiet er kommet frem til, at det 'foretog en forkert vurdering i den pågældende situation.'

- Det skal vi naturligvis beklage, da der i forbindelse med episoden skulle have været disponeret anderledes, lyder det.

Anne Kirkegaard tilføjer dog også, at fejlen alene medførte, at mændene måtte tage opstilling et andet sted i umiddelbar nærhed af arrangementet, hvorfor de fortsat havde mulighed for at ytre sig.

Gruppen uddelte flyers, der argumenterede for et nej til folkeafstemningen om afskaffelse af Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Det skete samtidig med, at statsminister Mette Frederiksen (S) og EU-parlamentariker Søren Gade (V) - der begge talte for et ja - debatterede på Skivemødet.

En af de tre mænd, der blev flyttet, er Åge Staun. Han klagede efter episoden til politiet.

- Det kan da ikke passe, at to ja-sigere kan få lov at bruge Skivemødet til at lave propaganda. Som modvægt ville vi så dele noget lovligt valgmateriale ud på pladsen, sagde Åge Staun til Ekstra Bladet onsdag.

I Ekstra Bladets artikel forsvarede vicepolitiinspektør Christian Toftemark beslutningen. Han udtalte, at det handlede om, at det var et lukket møde med indbudte gæster på en plads, der var lavet til Skivemødet.

Men nu har politiet altså ændret den vurdering.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, mener, at politiet bør være opmærksom på, 'hvad det er for et signal, man sender'.

- Efter vi netop har talt om Tibet-kommissionen, hvor politiet har fjernet lovlige demonstranter, så er det da utroligt, at man har så svært ved at håndhæve helt grundlæggende retsprincipper, siger Morten Messerschmidt til Ritzau.

- Jeg var til Skivemødet og undrede mig over, at der kun var EU-positive meldinger. Så at tre helt fredelige folderuddelere er blevet bortvist, fordi statsministeren skulle stå og holde sin EU-tale, synes jeg er stærkt beklagelig.

Tibetsagen handler om, at der under flere officielle kinesiske besøg i Danmark er blevet grebet ind fra politiet over for borgernes ret til at demonstrere og ytre sig.