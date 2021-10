Politiet skal finde Statsministeriets slettede sms'er

Justitsministeriet har bedt politiets teknikere om hjælp til at genskabe de slettede sms'er fra Statsministeriet, der er efterspurgt af Granskningskommissionen.

Det skriver Justitsministeriet på Twitter.

'Justitsministeriet har efter aftale med Statsministeriet bedt politiets teknikere om bistand til at søge at genskabe sms-beskeder fra de telefoner i Justitsministeriet og Statsministeriet, som har været indstillet til automatisk at slette sms-beskeder efter en bestemt periode,' skriver Justitsministeriet.

Sagen handler om, at Granskningskommissionen lige nu undersøger forløbet omkring regeringens beslutning om at slå alle mink i Danmark ned i november sidste år.

Det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til den beslutning. Derfor bliver det nu undersøgt, hvordan det kunne ske - og om ikke mindst statsminister Mette Frederiksen (S) var vidende om det.

I den forbindelse er det kommet frem, at kommissionen ikke har kunnet få adgang til sms'er fra statsminister Mette Frederiksen (S), departementschef Barbara Bertelsen, departementsråd Pelle Pape og stabschef Martin Justesen, da de alle har indstillet deres telefoner til at slette sms'er efter 30 dage.

Den automatiske sletning har udløst voldsom kritik.

Ikke bare er der krav om, at skriftlig kommunikation - også sms'er - bliver journaliseret, så det kan bruges til efterfølgende undersøgelser eller aktindsigter.

I den aktuelle sag mistænker oppositionen tillige , at det er gjort bevidst for at skjule eventuelle belastende informationer eller korrespondancer, når det kommer til ansvaret for den - på tidspunktet - ulovlige beslutning.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har igennem hele sagen sagt, at man samarbejder med Granskningskommissionen og lægger alt frem. Torsdag sagde hun yderligere, at den automatiske sletning var sket på opfordring af Statsministeriet.

- Jeg er blevet rådgivet i Statsministeriet af blandt andet sikkerhedshensyn til at have automatisk sletning, og det har jeg valgt at efterleve, sagde hun til TV 2.

