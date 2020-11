Politiforbundet efter afsløring af 'actioncard': - Det må ikke ske

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, kalder det forfærdeligt, at betjente blev udstyret med et actioncard, hvor det kunne lyde som om myndighederne ville tvangsaflive mink.

- Det må bare ikke ske. Det er ganske forfærdeligt, for man skal have 100 procent tillid til politiet. Vi skal ikke være med til noget, der er grundlovsstridigt, siger han.

Rigspolitiet har ifølge en redegørelse beklaget den fejlagtige information,som minkavlerne fik.

Det er ganske forfærdeligt, siger Claus Oxfeldt. Foto: Ritzau Scanpix

Skulle overtale minkejere

Ekstra Bladet kunne onsdag fortælle om et callcenter, som Rigspolitiet havde nedsat i forbindelse med minkaflivningerne.

Via et 'actioncard' skulle de ansatte i callcentret forsøge at overtale minkejere, hvis de sagde nej til hjælpen. Det fremgår af side 17 og 18 i redegørelsen.

Havde svar klar

Så snart dem i callcentret fik en minkejer i røret, skulle de sige følgende sætning:

- (...) det er nødvendigt at få optalt din besætning med henblik på at have et grundlag for udbetaling af bonus og efterfølgende godtgørelse.

Herefter kunne personen i den anden ende svare 'ja' eller 'nej'.

Svarede de 'ja', kunne de forvente et 'tak' fra myndighederne. Var svaret derimod 'nej', fik piben en anden lyd, og det var nu callcentrets opgave at forsøge at få minkejeren til at ændre mening.

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?, skulle svaret være.

Rigspolitiet beklager

Opkaldene til minkavlerne blev gennemført fra fredag den 6. til søndag den 8. november. Først 10. november rettede Rigspolitiet sit 'Actioncard'.

I redegørelsen beklager Rigspolitiet nu den 'fejlagtige information', og at 'regeringens offentlige kommunikation ikke har levet op til de standarder, som må kunne forventes'.

Ekstra Bladet talte onsdag med minkavler Torben Glassau Jensen, der i sidste uge oplevede hvordan hæren troppede op på hans matrikel.

Det aftalte spil gør Torben Glassau Jensen rasende.

- Sorgen er der jo uanset, men det er helt grotesk, at det er foregået sådan, siger han.

