Politiker om dansk spion: - Skræmmende!

Flere danske politikere er chokerede over, at en tidligere polsk spion aldrig er blevet afsløret

Flere tidligere og nuværende danske politikere reagerer nu på Ekstra Bladets afsløring af en polsk mand med dansk statsborgerskab, der var en af Polens vigtigste spioner i Danmark under Den Kolde Krig.

Bogdan W., der gik under dæknavnet Bret, blev hvervet i af Polens efterretningstjeneste i begyndelse af 1960'erne og var aktiv ca. 20 år frem.

I den periode tegnede han blandt andet kort over dansk infrastruktur, sendte information om herboende polakker og var udset til at spille en central rolle under en eventuel invasion fra Warszawapagten.

Blandt de politikere, der har fulgt sagen, er tidligere forsvarsminister Hans Engell, der bestred posten fra 1982-87.

- Jeg har læst historierne med stor interesse, for han har muligvis stadig været i arbejde, mens jeg var forsvarsminister, fortæller han.

Landsforræderisk virksomhed

Det kommer dog ikke bag på ham, at en tidligere spion har formået at leve et helt liv i Danmark uden at blive opdaget.

- Historien overrasker mig ikke. Vi var dengang – både forsvarets og politiets efterretningstjenester - meget opmærksomme på, at der var et antal agenter, der arbejdede for Waszawapagten, og vi har i grad senere fået bekræftet, hvor farligt dét, der foregik, var, i takt med at der er blevet åbnet for arkiverne i blandt andet Østtyskland. Det er skræmmende, slår han fast.

- Vi gjorde dét, vi kunne, siger tidligere forsvarsminister Hans Engell om spioner som Bogdan W., der levede i Danmark under Den Kolde Krig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forældelsesfristen for spionage er mellem ti og 15 år, og dermed kan Bogdan W., der selv nægter at have været spion, ikke retsforfølges.

- Selvfølgelig kan man sige, at der ikke burde være forældelsesfrist på den slags meget skadelig landsforræderisk virksomhed, lyder det fra Engell.

- Men det kan være svært at føre bevis for, og man kan ikke gøre det med tilbagevirkende kraft, tilføjer han.

Gjorde I nok dengang for at finde og retsforfølge personer som Bogdan W.?

- Vi gjorde dét, vi kunne. Som jeg husker det, varede det meget, meget længe, før man fik adgang til arkiver, men man kunne måske godt have gjort mere, erkender han.

'Forkasteligt'

Tidligere partiformand for SF og udenrigsminister Holger K. Nielsen er overrasket over, at Bogdan W. er 'smuttet igennem nettet', som han siger.

- Der er ingen tvivl om, at det er forkasteligt, hvad han gjorde. Det er lidt underligt, at man ikke har fundet ham før, når der har været både en stor koldkrigsundersøgelse og en PET-undersøgelse af spioner, konstaterer han.

Så det er underligt, at det er Ekstra Bladet, der skal finde ham?

- Ja, det synes jeg måske nok, det er. Jeg kan forstå, at man har fundet det i de historiske polske arkiver (Institut for National Erindring i Warszawa, red.). Jeg ved ikke, om de danske historikere, der lavede koldkrigsundersøgelsen, ikke har haft adgang til det.

Holger K. Nielsen finder det forkasteligt, at Bogdan W. har kunnet spionere mod Danmark uden at blive opdaget. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

'Herregud, de var jo alle steder ...'

Uffe Ellemann-Jensen tager afsløringerne noget mere roligt.

- Herregud, de var jo alle steder. Det overrasker mig slet ikke, lyder det fra Venstre-politikeren, der var udenrigsminister fra 1982 til 1993.

- Han gjorde sit arbejde, og vi havde nogen, der gjorde deres. Det tager jeg koldt og roligt, må jeg indrømme.

Er forældelsesfristerne for spionage for korte?

- Hvis han ikke har lavet andet end at observere, hvad der sker i Danmark, og tage rundt og tegne kort ... Jeg ved slet ikke, om den slags overhovedet er strafbart, konstaterer han.