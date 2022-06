Politiker overfaldet: 'Hold din kæft, din perkerluder'

Den socialdemokratiske politiker Rosa Sulaiman blev udsat for et racistisk overfald, da hun forleden var på gåtur med sin hund. Det er ikke første gang, at hun oplever racisme på egen krop

En fredelig dag i parken udviklede sig til en ubehagelig oplevelse for Rosa Sulaiman.

Hver dag lufter hun sin hund i en park i Aalborg, men denne gang oplevede hun noget, som hun aldrig glemmer.

- En mand kommer imod mig, imens jeg sidder på hug med min hund foran mig. Idet han går forbi mig, spytter han efter mig, siger Rosa Sulaiman til Ekstra Bladet.

Efterfølgende begyndte den fremmede mand at råbe af Rosa.

- Hold din kæft, din perkerluder. Skrid tilbage hvor du kommer fra.

Episoden fandt sted midt på dagen, og der var mange mennesker i parken, men ingen greb ind for at hjælpe Rosa.

'Det er ydmygende'

Rosa skyndte sig hjem, men blev overvældet og chokeret over den skræmmende oplevelse.

- Jeg bliver vred og ked af det. Jeg føler en skam, fordi det er mega ydmygende. Han siger jo nogle ting, som ikke bygger på andet end mit udseende, og hvad min hudfarve tilskriver mig, siger hun til Ekstra Bladet.

- Han kender mig ikke, men han reducerer mig til intet udelukkende på grund af mit udseende, og det synes jeg er mega hårdt.

Det overrasker Rosa, at det kan ske ved højlys dag i en park, men hun er ikke overrasket over mandens udfald.

- Det overrasker mig ikke, at der kan være nogle mennesker, som har tanker og værdisæt, hvor jeg ikke er noget værd, men at det udfolder sig fysisk i mit lokalsamfund overrasker mig.

Rosa Sulaiman er stadig mærket af den ubehagelige oplevelse, og efterfølgende vælger hun at dele oplevelsen i et opslag på Facebook, men det er ikke første gang, at hun oplever racisme.

- Jeg har oplevet racisme før. Der har for eksempel været bestemte blikke, da jeg var barn og gik på gaden med min mor. Mine forældre er også blevet spyttet på, fortæller hun.

Et problem

Det racistiske overfald har betydet, at Rosa har fået mere blod på tanden i sit arbejde som politiker, og fremover vil hun bekæmpe racisme i samfundet.

- Vi er allesammen nødt til at anerkende, at der er et problem. Det er ikke nok, at man er bevidst om det, men man skal også kunne tale om det, så man kan gribe ind, hvis man ser det ske.

- Det vedrører os allesammen.

Rosa Sulaiman er til daglig politiker og byrådsmedlem i Aalborg.

- Jeg har været politisk aktiv i syv år, hvor jeg har kæmpet for bedre integration og for at undgå hadforbrydelser. Oplevelsen forstærker min lyst til at gøre mit arbejde som politiker, siger hun.

Rosa Sulaiman har meldt sagen til politiet.