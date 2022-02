Politiker sender nazihilsen

Den bulgarske EU-parlamentariker Angel Dzhambazki risikerer udelukkelse fra fremtidige debatter efter han 16. februar sendte en nazihilsen på vej ud fra en debat i EU-Parlamentet.

Det skriver flere medier - heriblandt Euronews.

Det var i forbindelse med en debat i EU-Parlamentet, at Angel Dzhambazki onsdag afsendte nazihilsenen.

Efter hans korte indlæg fra talerstolen blev han buet på vej ud af salen af flere tilhørere. Det medførte at politikeren vendte sig om og hævede sin højre arm til den velkendte nazihilsen.

Utilfreds med dom

Den bulgarske parlamentariker er utilfreds med en dom fra EU-domstolen, som gør det muligt at tilbageholde udbetalinger til lande der misbruger EU-midler. Han mener det bryder med medlemsstaternes suverænitet.

Den såkaldte retsstatsmekanisme, som giver EU muligheden for at tilbageholde midler, blev udfordret af Polen og Ungarn, men den blev afvist af EU-domstolen. Således kan EU fortsat tilbageholde midler til lande der ikke overholder EU's regler.

Kritik fra flere sider

Kritikken er efterfølgende haglet nedover den bulgarske politiker.

Formanden for EU-Parlamentet, Roberta Metsola, skriver blandt andet på twitter at 'en fascistisk hilsen i det europæiske parlament er uacceptabel for mig - altid og alle steder.'

Risikerer sanktioner

Dzhambazki risikerer sanktioner for hans hilsen, og den er kun én ud af mange kontroversielle episoder med ham indblandet.

Tidligere har Dzambazki skrevet et brev til den tidligere Nordmakedonske præsident, Zoran Zaev, hvor han forklarede, at 'Makedonien er bulgarsk.' Derudover er han modstander af EU, og han mener, at EU er dedikeret til LGBT propaganda.

Det er altså en kontroversiel skikkelse, som endnu engang har formået at gøre sig selv til centrum, og som nu risikerer at blive sat udenfor indflydelse i EU-Parlamentet.