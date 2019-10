Politiker sigtet for drabsforsøg: Fik orlov med løn i fængslet

Nu afdød politiker fik godkendt lønnet orlov fra byrådet i Greve, mens han sad varetægtsfængslet for drabsforsøg mod sin ekskæreste

Dagen efter at byrådspolitikeren René Kauland blev varetægtsfængslet for drabsforsøg mod sin ekskæreste, sendte han en mail til Greve Kommune.

Datoen var 13. maj sidste år, og Venstre-politikeren søgte om tre måneders orlov fra sit politiske virke. Det lokale byråd godkendte ansøgningen, viser et referat fra det pågældende byrådsmøde.

Dermed var René Kauland sikret sin politiker-løn i hele orlovsperioden. Ifølge Greve Kommune modtog han på den bekostning knap 25.000 om måneden før skat.

Den fængslede Venstre-mand kunne modtage pengene, fordi kommunalpolitikere har ret til løn i op til tre måneder under frivillig orlov. Ifølge reglerne kan det sågar ikke lade sig gøre at frasige sig indtægten.

Sagen er dukket op, efter at Ekstra Bladet den seneste tid har sat fokus på gakgak-reglerne for politikernes orlov.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Referatet fra byrådsmødet, hvor René Kauland får bevilget sin lønnede orlov, mens han sidder varetægtsfængslet.

Helt absurd

Tidligere formand for Folketinget Pia Kjærsgaard (DF) er målløs, da hun bliver præsenteret for sagen om René Kaulands lønnede orlov.

- Det er helt absurd. Det dur ikke, siger hun.

Hun påpeger, at folketingspolitikere ikke modtager løn, hvis de går på frivillig orlov. Og ifølge Pia Kjærsgaard bør man hurtigst muligt følge det eksempel ude i landets kommuner.

- Der kommer til at ligge et pres på lokalpolitikerne om, at den slags kan man ikke blive ved med, siger hun om den lønnede orlov.

Også Enhedslistens Rosa Lund finder det forrykt, at René Kauland fik løn under varetægtsfængslingen.

- Det sætter en stor, fed steg under, hvor absurde de her regler er, siger hun.

Blev fundet død

Det var 6. marts i år, at René Kaulands sag skulle for retten.

Ifølge anklageskriftet havde han trængt ind i sit ekskærestes hus og begyndt at tæve løs på hende med et slagvåben. Også kvindens datter blev slået i ansigtet med våbnet.

René Kauland nægtede sig skyldig.

Der blev imidlertid aldrig fældet dom i sagen. Få timer før René Kauland skulle være mødt i retten, blev han fundet død i sin celle.