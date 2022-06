Politiker slået i hovedet

Venstre-politiker Jan E. Jørgensen blev onsdag morgen slået i hovedet ved Nørreport Station i København, da han var ude for at give valgkampagnen det sidste skud

Dagen, hvor danskerne skal tage stilling til, om forsvarsforbeholdet skal afskaffes, er kommet.

Og for Venstre-profilen Jan E. Jørgensen startede dagen voldsomt ud. Han var onsdag morgen mødt op ved Nørreport Station i København sammen med en række andre politikere for at føre valgkampagne.

- Der er en mand, som optræder meget truende. Han tager en pose med croissanter og river den i stykker og smider rundt med den, sparker til alle ting og går helt op i ansigtet på de unge piger. Han er meget uforskammet og chikanerende og skaber virkelig en dårlig stemning, fortæller politikeren.

Fuldstændig kold

Folketingspolitikeren går derfor hen til manden og beder ham om at gå.

- Han er fuldstændig kold og stiller sig med ansigtet helt op i mit og bliver bare ved med at være truende, fortæller Jan E. Jørgensen, som efterfølgende beslutter sig for at ringe til politiet.

- Mens jeg står og taler med politiet, så slår han mig med bagsiden af den flade hånd, så jeg får telefonen op i hovedet. Jeg kan stadig godt mærke det fysisk, fortæller han.

- Det var da ubehageligt, og jeg kan mærke, at pulsen kom op, mens han stod der. Men jeg har det godt igen, siger Jan E. Jørgensen.

Vil ikke anmelde

Efter slaget var politiet hurtigt på pletten, og manden, som slog politikeren, blev afhørt.

- Jeg blev spurgt, om jeg ville anmelde ham for vold, for det er det jo, men det sagde jeg, at det ville jeg ikke, fortæller Venstre-profilen.

Politikeren var allerede kort efter episoden ved godt mod igen.

- Det skal ikke ødelægge det gode humør. Det er heldigvis noget, der sker utrolig sjældent, siger han.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at manden, som slog Jan E. Jørgensen, er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

