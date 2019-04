Politikere: Etbarnspolitik har ingen gang på jorden

Sygt, nedrigt og perverst.

Sådan lyder reaktionen fra Søren Espersen (DF) på eksperters forslag om at indføre etbarnspolitik i lande med mange unge mennesker for at bremse befolkningsvæksten.

- Hele ideen er nedrig, og man kan ikke andet end at afvise det. Den slags har ingen gang på jorden. Heldigvis, siger han.

- Det kan kun foregå i et kommunistisk styre som Kina. Jeg bryder mig bestemt ikke om, at et internationalt system skal beordre unge mennesker til ikke at få børn.

Rasmus Nordqvist, som er udenrigs- og klimaordfører i Alternativet, mener, at forslaget flytter fokus fra det vigtige, nemlig CO2-reduktion.

- Samtidig skal vi arbejde med langsigtet udvikling, men at diskutere en decideret etbarnspolitik i så ulig en verden, som vi har nu, er at flytte fokus.

Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen er også skeptisk.

- Der er store udfordringer ved at lave rigide krav om etbarnspolitik, og det er jeg slet ikke tilhænger af, siger han.

- Jeg vil hellere gøre det af frivillighedens vej med undervisning og prævention. En lovbefalet etbarnspolitik kommer der intet godt ud af.

De Konservatives udenrigsordfører Naser Khader ser dog en vis fornuft i forslaget.

- I nogle afrikanske, asiatiske og mellemøstlige lande er det ved at løbe løbsk. En vej at gå er at hjælpe de lande med befolkningsbegrænsning som etbarns- eller tobarnspolitik, siger han.

- Der skal en kulturændring til, for grunden til, at man i mange lande får mange børn, er, at der ikke er en velfærdsstat, som kan sørge for én, når man bliver gammel, syg eller arbejdsløs.

En kritik af forslaget lyder, at en begrænsning af børn strider mod retten til at stifte familie og få så mange børn, man vil.

Naser Khader mener, det kommer an på, hvilken metode man bruger.

- Man kan gøre det på en klog måde, hvor der ikke er så meget pisk, men mere gulerod, så man belønner de familier, der kun får et eller to børn.