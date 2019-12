Politikere kan få 41 procent mere i løn: - Det er dybt godnat

Efter lang tids pres fra Folketingets øvrige partier er Socialdemokratiet og Venstre nu klar til, at ændre folketingspolitikernes fordelagtige pensionsordning. Det kræver blot, pengene fra pensionsordningen flyttes over til politikernes løn.

Det ville medføre en lønstigning på 41 procent til Folketingets medlemmer. Det viser nye tal, som DR har fået aktindsigt i.

Beregningerne er foretaget af Medarbejder og Kompetencestyrelsen og er bestilt af Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen.

De viser, at hvis pensionsordningen flyttes over i lønnen, vil folketingspolitikernes grundløn stige med 281.000 fra 678.000 kroner til 959.000 kroner plus 17 procent i arbejdsgiverbetalt pension - svarende til en lønstigning på 41 procent.

Dybt godnat!

Behovet for at bevare en høj hyre til politikerne undrer de to største modstandere af pensionsordningen, DF og Enhedslisten.

- Jeg synes, det er dybt godnat, at vil skal have så stor en lønstigning.

- Vi har den holdning, at politikere skal have samme type pensionsordning som en privatansat funktionær. Det skal ikke udløse en voldsom lønstigning, fordi vi normaliserer den ordning, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

Folketingspolitikernes pensionsordning gør det muligt for medlemmerne at spare et helt livs pensionsopsparing for en HK'er op på blot ni år. En alt for fordelagtigt ordning ifølge gruppeformanden.

- Jeg forstår ikke, at man ikke vil lade vilkårene for politikere forringes. Der er nogle af de her ordninger, der er meget luksuriøse, og nogle af dem er helt ude af trit med det normale arbejdsmarked. Det kan ikke forsvares, så hvorfor ikke bare afskaffe det? siger Peter Skaarup.

Han bakkes op af Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund. Hun roser, at det skattefrie tillæg er på vej ud, men en stigning på 41 procent er alt for meget.

- Jeg har virkelig svært ved at se det for mig. Det er fornuftigt, at man fjerner det her skattefrie tillæg, men når vi skal sidde og forhandle det her, skal vi overveje, om vi virkelig skal give os selv en lønstigning på, når der går så mange danskere rundt og knokler, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.

Enhedslisten vil have en fair løsning uden en 41 procents lønstigning. Foto: Jens Dresling

Der er en række omkostninger ved at være folketingspolitkere, som der ifølge Rosa Lund skal tages højde for. Hun undrer sig dog over partiernes stædighed.

- Det er lidt underligt, at de insisterer på at holde pengene inden for rammen. Vi er nødt til at finde en mere fair løsning til at få dækket vores omkostninger, siger Rosa Lund.

- Det er ikke grådigt

Næstformand i Venstres folketingsgruppe Karsten Lauritzen forsvarer, at politikerne skal have en høj. Det er ikke let at være politiker.

- Man kunne kalde os grådige, hvis vi samlet set skulle have mere i løn. Men at man veksler nogle pensionsvilkår og et forældet skattefrit tillæg til mere i grundløn, som Vederlagskommissionens anbefaler, synes jeg ikke er grådigt. Jeg står ved, det er en høj løn, men det er heller ikke et let job at være folkevalgt, siger Karsten Lauritzen til DR.