Politikere stiller sig bag Kofod: - En svinestreg!

Det har fået flere politikere til tasterne, efter Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, udtalte, at Jeppe Kofod ikke havde fået posten som udenrigsordfører, hvis det stod til dem.

Det, sagde hun, skyldes udenrigsministerens sag fra 2008, hvor han havde sex med en dengang 15-årig pige fra Socialdemokratiets ungdomsparti.

På Twitter giver Uffe Elbæk, der er medlem af Folketinget for det nye parti Frie Grønne, mener, at Samira Nawas udfald mod Jeppe Kofod er under bæltetstedet.

'Alle der fulgte sagen dengang, ved at Jeppe Kofod vedstod sig sit ansvar. Og tog konsekvensen af det. Tænk sig at Radikale - som står op for retsstaten - tager en gammel afsluttet sag op på den måde. Igen: Det er under bæltestedet. Punktum,' skriver han på Twitter i et svar til Radikales pressechef.

Det er under bæltestedet, at Samira Nawa trækker udenrigsministerens sexsag fra 2008 frem, mener Uffe Elbæk. Foto: Peter Hove Olesen

Også DF's Søren Espersen bakker Jeppe Kofod op. På Twitter kalder han Samira Nawas angreb for 'en svinestreg'.

Tidligere var det Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Lars Aslan Rasmussen, der fordømte Samira Nawas udtalelser, der ifølge ham er et 'fuldstændig usmageligt' angreb og partiets politiske ordfører, Jesper Petersen, kaldte det et 'urimeligt personangreb'.

Uffe Elbæk ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen. Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få fat på Søren Espersen.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt de to politikere, om det ikke er en relevant problemstilling Samira Nawa rejser i lyset af den seneste #MeToo-debat.