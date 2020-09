Politikere træder frem om sexchikane på Christiansborg

Folketingsmedlemmet Brigitte Klintskov Jerkel (K) og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic (SF) siger, at sexchikane og sexisme florerer på Christiansborg.

Det skriver DR.

Özlem Cekic fortæller, at hun blandt andet fik fortalt, at hun 'taler så meget, at man får lyst til at putte nogle kugler i din mund, tape dig, så man kan piske dig''.

- Der var andre mænd i rummet. Da jeg sagde, at jeg ikke brød mig om det, han sagde, svarede han: 'Hvorfor skal du ødelægge den gode stemning?', siger hun.

Brigitte Klintskov Jerkel har indtil nu ikke ønsket at udtale sig om, hvad hun har oplevet af sexisme og sexchikane på Christiansborg.

Men efter at tv-værten Sofie Linde på live-tv fortalte åbent om sine oplevelser med sexisme og det efterfølgende støttebrev, der blev underskrevet af flere end 1600 kvinder, har politikeren fået mod på at åbne op om sine oplevelser, skriver hun på Facebook.

- Jeg gør det, fordi jeg mener, at vi har et problem med sexisme og grænseoverskridende adfærd på Christiansborg.

- Hvis ikke det kommer frem i lyset, så kan vi ikke få startet en vigtig debat om det, som kan få positiv betydning for de kommende generationer af kvinder på arbejdsmarkedet, står der i hendes Facebook-opslag.

- Jeg har oplevet en anden mandlig politiker, som pludselig lagde sin hånd på min ryg og kørte den ned langs ryggen og sluttede med at lade den ligge på min højre balde, hvorpå han udtalte, at han syntes, at jeg var dejlig og så godt ud, siger Brigitte Klintskov Jerkel i et skriftligt svar til DR.

Formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen (S) sagde mandag til TV2, at sexisme vil være på dagsordenen, når Folketingets Præsidium mødes onsdag.

Han fortalte, at han de seneste 15 år ikke har hørt om sager om sexisme eller sexchikane. Der betyder dog ikke, at de ikke findes, understregede han.