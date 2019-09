Politikers karriere smadret: - Jeg er fortvivlet

Lokalpolitiker Søren Hyldgaard kan risikere at miste sin politiske karriere fuldstændigt som følge af to fartovertrædelser i 2015.

Det står klart, efter han i Østre Landsret er blevet dømt for fartovertrædelserne fredag. Tre år efter lovbruddet, er der nemlig trådt en ny regel i kraft, som gør, at man ikke længere er valgbar, hvis man har fået frakendt sit kørekort.

48-årige Søren Hyldgaard kunne forlade retslokalet med en bøde på 12.000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

- Jeg er fortvivlet over, at jeg på grund af lang sagsbehandlingstid bliver ramt af en regel med tilbagevirkende kraft. Naturligvis skal man tage sin straf - også selvom det virker urimeligt - men jeg er ked af at miste alle mine lokalpolitiske poster på grund af en lov indført i 2018, for noget jeg gjorde og erkendte i 2015, siger han til Ekstra Bladet.

6000 bilister blitzet

Politikeren brød færdselsloven i forbindelse med vejarbejde på Lyngby Omfartsvej, hvor fartbegrænsningen var sat ned fra 90 til 50 kilometer i timen.

I alt blev 6000 bilister blitzet i forbindelse med vejarbejdet, hvor et stort antal har forsøgt at gå fri for bøderne i retten, fordi skiltningen var for dårlig. Både by- og landsret afviste dog den påstand.

På grund af langsom sagsbehandling er det altså først nu, at der er faldet en dom i sagen, hvorfor Søren Hyldgaard de næste tre år ikke er valgbar. Det har også medført, at politikeren sit kandidatur til seneste folketingsvalg.

Søren Hyldgaard oplyser, at han ikke tidligere har været straffet eller modtaget klip i kørekortet.

- Det har kæmpe betydning for min politiske karriere, som nu i første omgang stopper øjeblikkeligt. Jeg har været i lokalpolitik i 10 år, og jeg er medlem af et hav af bestyrelser og udvalg. Jeg kan først stille op igen til 2025, siger Søren Hyldgaard.

Politikeren overvejer dog, om han kan og skal tage sagen videre.

- Min advokat og jeg overvejer lige nu mulighederne. Jeg er stolt af min lokalpolitiske indsats igennem 10 år, som jeg altid vil se tilbage på, siger Søren Hyldgaard.