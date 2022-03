Politikers nye millionbolig risikerer nedrivning

Alle mennesker er som bekendt lige for loven, og for planudvalgsformanden i Egedal Kommune, Ulrik John Nielsen, kan det nu meget vel komme til at betyde, at det 200 kvadratmeter store parcelhus til en værdi à 2.500.000 kroner, han for få år tilbage fik kommunens tilladelse til at opføre på sin grund, nu skal rives ned.

Det vurderer Michael Tophøj Sørensen, der er landinspektør og lektor i planlægning og ejendomsret ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, i dag over for Ekstra Bladet.

Det er det store parcelhus i den røde ring, planudvalgsformanden i Egedal, Ulrik John Nielsen, ifølge en ekspert nu meget vel kan få besked på at rive ned. Foto: skraafoto.dk

Ulrik John Nielsen fik i 2019 kommunens tilladelse til at opføre en såkaldt medhjælperbolig på sin landejendom under påskud af, at den skulle benyttes af ansatte, der skulle hjælpe med landbrugsdriften på hans gård.

Problemet er bare, at en aktindsigt i politikerens byggesag viser, at Ulrik John Nielsen aldrig har haft den påståede, påkrævede landbrugsdrift, ej heller nogen ansatte.

I stedet er det hans pensionerede forældre, der alle dage har boet i bygningen.

To scenarier

Ekstra Bladet har forelagt sagen for Michael Tophøj Sørensen, og for ham at se er der ikke mange måder, hvorpå planudvalgsformanden kan få vristet sig ud af det fedtefad, han med kommunens 'hjælp' har fået placeret sig i.

Ifølge husets byggeskadeforsikring var ejendommens pris 2.508.915,00 kroner. Nu risikerer politikeren at blive tvunget til at jævne det med jorden. Foto: Kenneth Meyer

Faktisk ser han kun to scenarier, hvoraf det ene er mere sandsynligt end det andet, for sig:

- Hvis der klages til Planklagenævnet, og de konstaterer, at det er ulovligt opført - hvilket jeg anser som meget sandsynligt - ser jeg to muligheder. Den første mulighed er en retlig lovliggørelse, som kan ske ved, at kommunalbestyrelsen giver en tilladelse på bagkant. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen i virkeligheden giver tilgivelse. Men det skal der jo være lovhjemmel til, og det er det, jeg - ud fra det, vi ved om sagen - vurderer, er nærmest umuligt.

Ulrik John Nielsen, gruppeformand i Lokallisten Ny Egedal, tog flugten, da Ekstra Bladet forleden forsøgte at få ham til at svare på, hvorfor han ikke mener, at han skal leve op til samme krav som alle andre. Foto: Tariq Mikkel Kahn

- Den anden mulighed er en fysisk lovliggørelse. Og sådan som sagen står, vil mit gæt være, at en nedrivning ikke er et utænkeligt scenarie. Det er sket før - også med meget, meget dyre bygninger, siger han.

Ekstra Bladet har i flere uger gentagne gange forsøgt at få både Ulrik John Nielsen og de ansvarlige i Egedal Kommune til at stille op til interview.

Det har begge parter dog afvist.