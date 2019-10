Politikers restaurant udsat for hærværk

Nye Borgerliges Anahita Malakians restaurant har været udsat for hærværk over natten

Der har været massiv mediedækning af Anahita Malakians nyåbnede burgerrestaurant, The Barn, på Nørrebro i København.

Hun er nemlig medlem af partiet Nye Borgerlige, hvorfor hun ikke nødvendigvis har fået den varmeste velkomst på Nørrebro.

Således kan politiet bekræfte, at restauranten er blevet udsat for hærværk natten til lørdag, skriver Berlingske. En af restaurantens stole var blevet kastet ud på gaden, ligesom et vindue var smadret. Politikeren mener, at hærværket må være politisk motiveret.

- Jeg kan ikke forestille mig andet. De (personer fra det ekstreme venstreorienterede miljø, red.) har nærmest opildnet til vold og har ikke andre metoder. Kommunikation er ikke deres stærkeste side, udover at trække nazist-kortet, siger hun.

Opfordrede til dårlige anmeldelser

Onsdag beskrev det venstreorienterede medie Konfront Anahitas restaurant i en artikel med rubrikken 'Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest'. Det har de senere undskyldt.

Samme dag opfordrede den ventreorienterede politiske organisation Antifa til, at man skulle give burgerbiksen dårlige anmeldelser på Facebook.

Derfor kommer det heller ikke som et chok for de fleste, at forretningen nu har været udsat for hærvæk.

- Det triste er, at alle siger til mig, at det er forventeligt. At det bare var et spørgsmål om tid, siger Anahita Malakian.

Åbner senere

På grund af episoden åbner restauranten først klokken 12.00 lørdag. Hærværket har påvirket politikeren.

- Jeg er okay i forhold til, at der kun er tale om materielle skader. Det var som sagt forventeligt, men jeg bor selv på Nørrebro, og for min egen sikkerhed er jeg faktisk ikke så okay, siger Anahita Malakian.

Københavns Politi oplyser, at de efterforsker sagen.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at komme i kontakt med hende.