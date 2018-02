Politisk flertal: Arabisk skilt på jobcenter får lov til at blive hængende

De ansatte i jobcentret i Horsens Kommune får ikke besked fra byens borgmester om, at de skal fjerne et piktogram med en arabisk oversættelse, som fortæller arabisk-sprogede, at de ikke må tale i mobiltelefon, mens de er på jobcentret.

Dansk Folkepartis forslag om at forbyde skiltet blev mandag aften stemt ned i byrådet.

Det fortæller forslagsstilleren, byrådsmedlem og næstformand i beskæftigelses- og integrationsudvalget Michael Nedersøe (DF), til Ekstra Bladet.

- S mente ikke, at de kunne stemme for forslaget på det foreliggende grundlag, siger Michael Nedersøe til Ekstra Bladet.

Kun 11 stemte for forbud

Ud af byrådets 27 medlemmer stemte kun Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti for, at der er tale om et særhensyn til arabisk-sprogede, og at skiltet derfor bør fjernes. Og da de tre partier tilsammen alene kan mønstre 11 byrådsmedlemmer var forslaget forkastet.

Borgmesterpartiet Socialdemokratiet, Enhedslisten, Liberal Alliance og SF stemte imod.

Da punktet skulle behandles på dagsorden fortalte Michael Nedersøe om baggrunden for, at hans parti mener, at et piktogram med en arabiskoversættelse bør fjernes.

- Jeg slog på, at det var et særhensyn, som overhovedet ikke kan gavne integrationen. Det nytter ikke, at vi møder dem, der kommer til landet, med arabisk skiltning og tolkebistand. Som jeg ser det, er det et misforstået særhensyn. Der blev brugt 1,8 millioner kroner på tolkebistand sidste år. Og mon ikke det er til at finde en tolk på jobcentret, som kan forklare en araber, der af uransagelige årsager ikke kan forstå et piktogram, at der ikke må tales i mobiltelefon på stedet, siger Nedersøe til Ekstra Bladet.

Sag behandles i økonomiudvalg

Borgmester Peter Sørensen (S) gav under byrådsmødet udtryk for, at han vil tage sagen op i økonomiudvalget med henblik på at undersøge, om der skal formuleres en generel politik om, hvordan Horsens Kommune skilter i de kommunale bygninger.

Michael Nedersøe er af den opfattelse, at der altid skal skiltes på dansk. Eventuelt i en kombination med engelsk, tysk eller fransk på for eksempel uddannelsesinstitutioner med mange udenlandske studerende.

- Når jeg synes, det er så vigtigt at tage afstand fra sådan et skilt, skyldes det også, at jeg formentlig som andre tænker, hvad bliver det næste. Skal der så også skiltes på arabisk i busser med, at man ikke må spise is. Eller på rådhuset med, at her må der ikke ryges, siger Michael Nedersøe retorisk.

Ledelsen kan selv fjerne skiltet

Trods nedstemningen af forslaget forventer Michael Nedersøe, at ledelsen på jobcentret kan finde på selv at fjerne skiltet, som altså har givet anledning til megen debat.

- Min opfattelse er, at der er nogen ansatte, der har tænkt, at det tjener et formål med netop en arabisk forklaring til piktogrammet. Selvfølgelig er arabere i stand til at læse et piktogram som alle andre. Vi skal ikke gøre dem dummere, end de er, siger Michael Nedersøe.