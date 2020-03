Politisk flertal efterlyser genåbningsplan fra regeringen

Efter en periode, hvor hjælpepakker til erhvervslivet og andre foranstaltninger har fyldt meget, er det snart tid til at drøfte, hvordan Danmark kommer videre efter coronakrisen.

Det mener flere partiledere, hvis partier tilsammen udgør et flertal i Folketinget. Det skriver Berlingske.

De ønsker, at S-regeringen snart fremlægger en plan for, hvordan samfundet kan blive genåbnet, når det sundhedsfagligt kan forsvares.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, anerkender, at tingene foreløbig er blevet håndteret korrekt af regeringen med fokus på de akutte problemer. Men nu er det tid til at se mere langsigtet frem.

- Vi står i den største krise siden Anden Verdenskrig. Vi er simpelthen nødt til meget snart at se en plan for, hvordan man vil åbne samfundet igen, når det bliver relevant.

- Det vil gøre en psykologisk forskel for befolkningen, og det vil give erhvervslivet tryghed, siger Jakob Ellemann-Jensen til Berlingske.

Han efterlyser ifølge mediet blandt andet svar på, hvordan regeringen vil håndtere den langsigtede økonomiske krise, der truer. Samt hvilke dele af den offentlige sektor, der skal åbnes først.

Desuden er det ifølge Jakob Ellemann-Jensen relevant at debattere, om nogle grupper hurtigere kan komme ud i samfundet igen, end andre mere sårbare grupper.

Bag ønsket om en snarlig plan for genåbningen af Danmark står også partilederne Kristian Thulesen Dahl (DF), Morten Østergaard (R), Søren Pape Poulsen (K), Pernille Vermund (NB) og Alex Vanopslagh (LA).

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, synes også, at det vil være positivt allerede nu at drøfte, hvordan og hvorledes Danmark åbner sig efter coronakrisen. Bare der ikke træffes forhastede beslutninger.

- Det, der ikke må ske, er, at vi lige pludselig åbner for tidligt, før vi har set effekterne af de tiltag, vi har taget. Og før vi ved, at sundhedsvæsnet er okay.

- Åbner vi for hurtigt, risikerer vi en situation som i Italien eller Spanien, siger Skipper til Ritzau.

I en skriftlig kommentar til Berlingske siger finansminister Nicolai Wammen (S):

- Vi er helt enige og drøfter meget gerne med partierne, hvordan vi bedst muligt kan åbne Danmark igen.

- Vi ønsker ikke at holde Danmark lukket én dag mere end nødvendigt, og vi er i gang med at forberede scenarier.

Finansministeren tilføjer, at en forudsætning for, at Danmark atter kan åbne, er, at smittespredningen bliver begrænset. Og denne del er det endnu for tidligt at drage konklusioner om.

Ligeledes er dansk økonomi ifølge Nicolai Wammen meget afhængig af, hvordan situationen med coronasmitte udvikler sig i udlandet.