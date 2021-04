Politisk flertal lemper regler for automatiske nedlukninger

Et politisk flertal er blevet enige om at lempe reglerne for automatiske nedlukninger af sogne og kommuner

Et politisk flertal har vedtaget forslag fra regeringen om at lempe reglerne for nedlukning af sogne og kommuner, bekræfter udvalgsformand Stinus Lindgren (R) overfor Ritzau.

Ved de nuværende regler bliver et sogn automatisk lukket ned, når der er flere end 400 smittede per 100.000 indbyggere i sognet på en uge.

Det bliver nu hævet til 500 personer.

Positivprocenten hæves desuden fra 2 til 2,5 procent.

Kravet om, at et sogn nedlukkes, hvis der er flere end 20 smittetilfælde i løbet af en uge, ændres der ikke på.

Lempelserne sker for, at færre skoler fremover skal rammes af automatiske nedlukninger.

Der har nemlig været eksempler på skoler, der er blevet automatisk lukket ned, uden at skolen selv har haft nogle smittede.

Skoler og institutioner uden smittetilfælde skal nu have lov at genåbne, hvis et af tre nævnte tal falder under grænseværdierne.

Disse sogne er automatisk lukket ned Hvirring (Hedensted Kommune)



Assens (Assens Kommune)



Gellerup (Aarhus Kommune)



Fredens (Herning Kommune)



Tåstrup Nykirke (Høje-Taastrup Kommune)



Ravnsbjerg (Aarhus Kommune)



Avedøre (Hvidovre Kommune)



Ølgod (Varde Kommune)



Kilde: Statens Serum Institut, opdateret 27.04.21

--------- SPLIT ELEMENT ---------