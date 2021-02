Politisk flertal vil genåbne den nye epidemi-lov til efteråret

Den nye og meget omdiskuterede epidemilov, som forventes at blive vedtaget tirsdag, får formentlig en kort levetid.

Et politisk flertal i Folketinget vil nemlig allerede have den revideret til efteråret. Ændringsforslaget, som er stillet af Venstre, vil forpligte regeringen til at fremsætte et revideret lovforslag senest 15. oktober 2021.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det ændringsforslag bliver bakket op af de konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

- Vi skal sørge for, at epidemi-loven kan stå i mange år. Derfor var vi i Radikale Venstre med til at samle et flertal før sommeren 2020, så vi kunne få sat gang i arbejdet med en så omfattende lov. Målet var en grundig proces, men det er tydeligt, at der fortsat er punkter, der kræver opmærksomhed.

- Den gældende lov og derved alle indsatser mod covid-19 ophører 1. marts, så vi skal have en ny lov vedtaget. Det er dog også klart, at der stadig er dele, vi skal have skruet på. Derfor er det klogt at bruge de næste måneder på at se, om der skal laves yderligere justeringer og lave en planlagt revision til efteråret, udtaler sundhedsordfører hos Radikale Venstre Stinus Lindgren til Jyllands-Posten.

Den nuværende epidemi-lov, der blev vedtaget i marts 2020, udløber 1. marts.

Den nye lov er blevet voldsomt kritiseret for at være for vidtgående. Alligevel ventes den at blive vedtaget i denne uge af et flertal i Folketinget.